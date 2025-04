Dania na parze

Kluski na parze

Oto składniki na kluski na parze:

200 g mąki

100 ml wody

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżeczki suchych drożdży

olej

150 g mięsa mielonego

średnia cebula

sos sojowy

3 łyżki wywaru warzywnego lub mięsnego

Jak zrobić kluski na parze?

Przesianą wcześniej mąkę łączymy z wodą, drożdżami, szczyptą soli, pieprzu i dokładnie ugniatamy. Ciasto przekładamy do miski i smarujemy olejem. Odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę. Rozdzielamy na mniejsze kuleczki i odkładamy na stolnice oprószoną mąką. Mięso mielone podsmażamy na patelni razem z wcześniej posiekaną cebulą. Doprawiamy sosem sojowym do smaku. Dolewamy wywar mięsny. Farsz mięsny wkładamy do każdej wyrośniętej bułeczki. Każdą układamy w naczyniu do gotowania na parze. Gotujemy przez 15 minut. Tak przyrządzone danie na parze podajemy z sosem chili lub słodko-kwaśnym.

Dania główne

Kotlety schabowe

Oto składniki na kotlety schabowe:

4 kotlety schabowe

sok z cytryny

oliwa z oliwek

3 ząbki czosnku

cukinia

5 ziemniaków

szczypta soli

szczypta pieprzu

słodka papryka w proszku

Jak zrobić kotlety schabowe?

Kotlety schabowe marynujemy w oliwie, soku z cytryny oraz czosnku przeciśniętym przez praskę. Cukinię dokładnie obmywamy i kroimy w cienkie plasterki. Ziemniaki obieramy ze skórki lub dokładnie szorujemy i oczyszczamy. Kroimy na mniejsze kawałki. Podsmażamy na rozgrzanej patelni kotlety do lekkiego zbrązowienia. Doprawiamy solą, pieprzem i papryką w proszku. Przekładamy mięso i warzywa do naczynia żaroodpornego. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i zapiekamy danie przez 45 minut. Tak przyrządzone kotlety schabowe podajemy z pieczonymi warzywami lub surówką.

Pyszne dania

Spaghetti bolognese

Oto składniki na spaghetti bolognese:

3 łyżki masła

oliwa z oliwek

2 marchewki

seler

średnia cebula

500 g mięsa mielonego

puszka pomidorów

liście laurowe

szczypta soli

szczypta pieprzu

pieczarki

koncentrat pomidorowy

szklanka wina

3 łyżki śmietany

oregano

tymianek

opakowanie spaghetti

Jak zrobić spaghetti bolognese?

Masło i oliwę rozpuszczamy. Siekamy marchewkę, cebulę i selera. Podsmażamy całość do miękkości. Doprawiamy solą, pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Smażymy mięso przez około 10 minut do zbrązowienia. Dolewamy wino, koncentrat pomidorowy, śmietanę. Dodajemy pokrojone w plasterki pieczarki oraz dosypujemy oregano i tymianek. Następnie dusimy wszystko na patelni. Gotujemy makaron w osolonej wodzie. Danie serwujemy z dodatkiem posiekanej pietruszki.

