Lekkostrawne zamienniki bułki tartej

Panierowane polędwiczki z kurczaka, ryba lub warzywa nie muszą być ciężkie poprzez dodanie panierki. Wystarczy zastosować zamienniki:

Płatki owsiane

zmielone płatki połącz z suszoną słodka papryką wędzona w proszku oraz bazylią i dodaj do polędwiczek przygotowywanych na sposób włoski. Zawarte witaminy z grupy B pozytywnie wpływają na psychikę i koją nerwy.

Mąka kokosowa

Doskonale sprawdzi się przy obtaczaniu filetów z kurczaka lub warzyw. Nadaje lekko słodki posmak i urozmaica każde danie. Przygotowywana z wiórków kokosowych ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest zalecana podczas stosowania diet odchudzających.

Mąka jaglana

Charakterystycznie słomkowo-żółta maka jaglana sprawdzi się przy panierowaniu każdego rodzaju mięsa, od wieprzowego po kurczaka. idealnie komponuje się z rybami, takimi jak łosoś. Podczas smażenia tworzy się delikatna skorupka, która nie nasiąka tak mocno tłuszczem jak pszenna. Zawiera lecytynę, która wspomaga obniżenie złego cholesterolu we krwi i wzmacnia pamięć.

Lekkie ciasto naleśnikowe

Ciasto naleśnikowe na bazie mąki kokosowej, jaglanej lub orkiszowej sprawi, że mięso będzie pulchniejsze i delikatniejsze. W zależności od użytych przypraw, możemy dolać sok ananasowy lub pomarańczowy do ciasta zamiast mleka, aby uzyskać lepszy efekt, np. w przypadku mięsa drobiowego - kaczki.

Jak dodać smaku do panierki bez bułki tartej?

Niektóre składniki wzmacniają smak panierowanego mięsa i ulepszają jego konsystencję. Oto nasze propozycje:

Słone precle i paluszki

Pokruszone za pomocą wałka paluszki lub precle połącz z mąką lub wykorzystaj same do zrobienia chrupiącej panierki do nuggetsów dla dzieci. Sprawdzą się zarówno do sosu czosnkowego, jak i salsy pomidorowej. Nie musisz dodatkowo doprawiać mięsa - otoczka w zupełności nada smaku podczas smażenia lub pieczenia.

Płatki kukurydziane

Zmielone płatki połącz z ulubionymi przyprawami i dodaj do polędwiczek wieprzowych w sosie lub piersi z kurczaka. Możesz pozostawić też w całości i usmażyć na głębokim oleju, aby uzyskać ciekawą konsystencje, którą zachwycą się zwłaszcza dzieci!

Panko

To azjatycka wersja bułki tartej, wykorzystywana do przygotowywania panierki zwanej tempurą - smażeniu na głębokim oleju. Idealna do warzyw - cukinii, kalafiora, marchewki, brokułów oraz krewetek czy delikatnego mięsa ryb.