Żeberka z grilla to trochę zapomniana potrawa. Zdecydowanie częściej sięgamy po grillowaną karkówkę czy kurczaka, no i oczywiście po kiełbasę z grilla. Tymczasem żeberka także smakują doskonale, szczególnie w gęstej, soczystej marynacie-glazurze. Zobacz, jak je przygotować.

Doskonałe żeberka z grilla to takie, które są miękkie i soczyste, gładko odchodzą od kości, a dodatkowo są pokryte rozpływająca się w ustach glazurą. Możesz zrobić je na grillu klasycznym, elektrycznym, a także na patelni grillowej czy w piekarniku. Oczywiście najlepszy efekt będzie, kiedy użyjesz klasycznego grilla.

Jak zrobić żeberka na grillu:

Zrób "nacierkę" z 2 łyżeczek startego imbiru, 2 łyżeczek soli, 1 łyżeczki brązowego cukru, 1 łyżeczki pieprzu i 1 łyżeczki otartej skórki z cytryny. Odstaw na chwilę. Połóż żeberka na płaskiej blaszce do pieczenia i odetnij nadmiar tłuszczyku. Jeśli mięso nie jest poćwiartowane na mniejsze części, pokrój je na kawałki o szerokości 20 cm. Natrzyj żeberka gotową mieszanką. Przykryj blachę folią i wróż do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotuj sos do pędzlowania mięsa. Możesz wykorzystać prostą mieszankę wody z pieprzem i solą, ale świetnie sprawdzi się też sok jabłkowy z bulionem wołowym (pół szklanki soku jabłkowego zmieszaj z połową szklanki bulionu wołowego lub drobiowego). Smaruj nim żeberka co 20 minut podczas grillowania. Piecz żeberka metodą pośrednią. Rozpal grill (ok. 45 brykietów) do temperatury 180 st. C. Kiedy węgiel się rozżarzy, przesuń go na jedną stronę paleniska. Po przeciwległej stronie połóż tackę na tłuszcz z nalaną do połowy wodą. Przez cały czas grillowania utrzymuj temp. 180 st. C. Posmaruj ruszt olejem i umieść go na grillu. Połóż na nim żeberka tłustą stroną do góry, podsuń pod nie tackę odciekową i zamknij pokrywę grilla. Żeberka mają leżeć po przeciwnej stronie do kupki żaru. Jeżeli grill jest zbyt mocno rozgrzany, przymknij otwory wentylacyjne, żeby obniżyć temperaturę (nie przez otwieranie!) Piecz żeberka przez ok. godzinę, co 20 minut pędzluj je przygotowanym sosem.

Gotowe żeberka poznasz po różowym środku i łatwym wysuwaniu się kości z płata mięsa. Jeżeli chcesz żeberka nieco odtłuścić, możesz je przed wrzuceniem na ruszt podpiec przez ok. 20 min w piekarniku w temp. 180 st. lub owinąć folią żaroodporną i podpiec na bezpośrednim ogniu pod przykryciem.

Pędzlowanie żeberek to bardzo dobry sposób na to, aby gotowe mięso było soczyste, jednak aby całość była naprawdę perfekcyjna, przygotuj także gęsty sos. Możesz wykorzystać go jako marynatę, polać gotowe żeberka albo przesmarować mięso pod koniec grillowania. Dzięki temu powstanie idealna glazura. Do smarowania i polania gotowych żeberek sprawdzi się także gotowy lub domowy sos barbecue.

Składniki:

2 łyżki stołowe oleju roślinnego,

1 mała cebula posiekana,

2 zmiażdżone ząbki czosnku,

3/4 szklanki wody,

2 szklanki ketchupu,

6 łyżek octu jabłkowego,

pół szklanki brązowego cukru,

1 łyżka sosu Worcestershire,

1 łyżka kminu rzymskiego,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej olej w rondlu, wrzuć cebulę i czosnek, duś przez 4 minuty. Dodaj pozostałe składniki, doprowadź do wrzenia i zmniejsz ogień. Gotuj jeszcze przez 20 minut, często mieszając, dopóki sos nie zgęstnieje. Kiedy mięso zmięknie, usuń folię, posmaruj żeberka sosem i piecz metodą pośrednią jeszcze przez ok. 15 minut.

