Jeśli chcesz zrobić pieczeń z polędwicy, wybierz kawałek o równomiernej strukturze (żeby nie było cieńszych i grubszych miejsc). Jeżeli kawałek ma jedna cześć grubszą a druga cieńszą, możesz zawinąć cieńszy koniec pod spód i obwiązać nitką.

Jeżeli chcesz uzyskać pieczeń średnio wypieczoną, piecz ją do momentu aż uzyska temperaturę ok. 63-66 st. C, pieczeń krwistą – 54-57 st. C. Niezbędny będzie do tego termometr do mięsa.

Żeby pieczeń z polędwicy nie wyszła za sucha, radzę zdjąć ja z rusztu gdy będzie miała temperaturę niższą o 2-3 stopnie od zamierzonej, następnie odstawić ją na ok. 15 min i przykryć folią aluminiową.

Pieczeń z antrykotu i udziec upiecz metodą pośrednią pod przykryciem przez ok. 15-20 min na każde 0,5 kg wagi. Temperatura średnia.

Łopatkę bez kości przed grillowaniem trzeba zmiękczyć w marynacie przez noc. Grilluj metodą pośrednią pod przykryciem w średniej temperaturze. Na krwisto grilluj przez 25 min na każde 0,5 kg mięsa.

Mostek jest bardzo twardy i wymaga długiego pieczenia. Przed wrzuceniem na ruszt musisz go zmiękczyć i piec w dymie lub wędzić na mokro.

