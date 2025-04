Polędwicę przed wrzuceniem na ruszt należy zamarynować i natrzeć przyprawami.

Najlepiej smakuje ugrillowana metodą pośrednią, opakowana w folię aluminiową. Grilluj się ją ok. 20-30 min. Na grillu gazowym może potrwać to 15 min dłużej.

Gotowa polędwica powinna mieć temp. 71 st. C, ale zdejmij ją z rusztu kiedy będzie miała temp. 68 st. C i odstaw na moment, aż mięso dojdzie do temp. 71 st. C.

Polej pokrojone mięso sokami, które z niej wyciekną podczas krojenia.

Jeżeli masz grill gazowy, grilluj polędwicę metodą pośrednią przez 25-40 min, obracając ją kilka razy. Jeżeli po 40 minutach mięso nie będzie gotowe, zmniejsz ogień i dopiecz metodą bezpośrednią.

