Grillowana jagnięcina jest szlachetniejsza w smaku niż wieprzowina czy kurczak. Do przygotowywania na grillu doskonale nadaje się udziec, schab, mostek, górka, nóżki lub łopatka. Kolor mięsa powinien być jasnoczerwony i mieć warstwę tłuszczyku ok. 0,5-1 cm, dzięki niemu grillowana jagnięcina będzie soczysta.

Zacznij od zamarynowania mięsa. Smak grillowanej jagnięciny doskonale podkreśla tymianek, rozmaryn, oregano. Mocz mięso w marynacie przez całą noc. Przed wrzuceniem na ruszt odstaw mięso na 30 minut, aż nabierze temperatury pokojowej.

Jak grillować jagnięcinę?

Grilluj jagnięcinę przez 5-7 minut w średnio wysokiej temperaturze z każdej strony. Jeżeli chcesz uzyskać lekko wypieczone mięso, ściągnij je z rusztu gdy osiągnie temperaturę 62-65 st. C (zmierz termometrem do mięsa). Jeżeli lubisz średnio wypieczoną jagnięcinę, mięso powinno mieć temperaturę 65-68 st. C.

Gotowe mięso poznasz po różowym środku i zarumienionym, chrupkim wierzchu. Mięso z rusztu połóż na desce i odczekaj 10-15 min, żeby doszło pod wpływem własnej temperatury.

Kotlety jagnięce z grilla

Kotlety jagnięce piecz ok. 2-3 min z każdej strony. Nie musisz ich intensywnie doprawiać, najlepiej smakują natarte oliwa z oliwek, posolone i posypane pieprzem.

Mięso na kotlety powinno być nie cieńsze niż 2,5 cm – inaczej wyschną na wiór. Kotlety jagnięce podawaj z pieczonymi ziemniakami i grillowanymi warzywami.

fot. Kotlety jagnięce z grilla/Adobe Stock

Udziec jagnięcy z grilla

Udziec najlepiej smakuje kiedy jest dobrze wypieczony. Grilluj go pod przykryciem nad średnim żarem. Rozpal ok. 50 brykietów i kiedy pokryją się szarym popiołem, przesuń je na jedną stronę.

Wyłóż mięso na ruszt i zamknij pokrywę grilla. Piecz przez 15-20 minut na każde 0,5 kg mięsa. Zmierz temperaturę ok. 30 minut przed upływem czasu pieczenia. Średnio wypieczone mięso powinno mieć temp. 65-68 st. C., bardziej krwiste - 60-65 st. C.

Lepiej wyciągnąć mięso chwilę przed uzyskaniem docelowej temperatury (o 2 st. C). Połóż pieczeń na desce, przykryj folią aluminiową i odstaw na 15 min przed podaniem.

Żeberka jagnięce z grilla

Żeberka jagnięce dobrze jest ponacinać między kośćmi na długości ok. 3 cm - ułatwi to nasycenie mięsa aromatyczną marynatą.

W miseczce wymieszaj oliwę z oliwek, przeciśnięte przez praskę dwa ząbki czosnku, dodaj sól i świeże zioła - rozmaryn i tymianek i natrzyj jagnięcinę.

Połóż żeberka jagnięce na grillu i piecz aż będą złociste, co jakiś czas przewracając. Nie powinno to zająć dłużej niż 20 minut (dla obu stron).

Przykryj mięso folią aluminiową i odstaw na 5 minut. Taka grillowana jagnięcina będzie doskonale smakować z sosem barbecue.

fot. Żeberka jagnięce z grilla/Adobe Stock

