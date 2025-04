Czosnek jest jednym z najbardziej charakterystycznych składników potraw kuchni śródziemnomorskiej oraz południowo- i wschodnioazjatyckiej, choć nie zapomina się o nim przygotowując tradycyjne polskie dania.

Reklama

Duże ilości czosnku pojawiają się m.in. w potrawach i produktach:

tunezyjskich, takich jak: harissa (pasta, której głównymi składnikami są czosnek i papryka chili) czy objabilmerguez (kiełbaski z ostrym sosem pomidorowym i czosnkiem);

francuskich, takich jak: ailloli (sos czosnkowy na bazie majonezu);

włoskich, takich jak: bruschetty (pieczywo czosnkowe podawane z oliwą), sos pesto - (z bazylii, oliwy i czosnku);

południowoamerykańskich, takich jak: jambalaya (ryż podawany z czosnkiem, cebulą, pomidorami i papryką) i samba (sos pomidorowy z czosnkiem innymi przyprawami – w zależności od rodzaju salsy – podawany na zimno);

tureckich, takich jak alwar (pasta z warzyw – najczęściej kabaczków lub bakłażanów z dodatkiem czosnku, pomidorów, słodkiej papryki, marchewki i octu);

indyjskich, takich jak: zupa z soczewicy i szpinaku z dodatkiem czosnku oraz ziemniaki po bengalsku (przyrządzane m.in. z masłem ghi, dużą ilością czosnku, imbirem i chili);

tajskich, takich jak: makaron ryżowy podawany ze słodkim sosem sojowym (dodatkowe składniki: kapusta bok choy, kurczak, cebula i sosy);

koreańskich, takich jak: bulgogi (marynowana wołowina w sosie sojowym z cebulą i sezamem).

W Polsce czosnek dodaje się głównie do pieczonego mięsa, sałatek, zup a także kiszonek.

Możemy również dodawać do potraw miąższ z czosnku pieczonego w łuskach - w piekarniku, bądź na grillu. Musimy tylko pamiętać, żeby przed włożeniem ząbków do piekarnika, odkroić piętkę. W kuchni azjatyckiej używa się także młodych liści czosnku i kwiatostanu.

Ci, którzy nie przepadają za siekaniem czosnku, mogą korzystać z czosnku suszonego. Jednak najlepiej jest dodawać do potraw świeży. Zachowuje on wówczas wszystkie walory smakowe. Jeśli zależy nam również na jego działaniu leczniczym, zrezygnujmy z wrzucania go na gorący tłuszcz, gdyż podczas działania ciepła traci wiele właściwości.

Czosnek zawiera sporo witamin i soli mineralnych, zawiera potas, sód, wapń, magnez, żelazo, fosfor, witaminy B1 i C.

Jeżeli chcemy pozbyć się zapachu czosnku, żujmy liście pietruszki, szczawiku lub pokrzywy. Zawierają one bowiem dużą ilość chlorofilu, który zwalcza nieprzyjemny zapach.

Reklama

Sprawdź przepis: Smażone ziemniaczki z rozmarynem i czosnkiem, Czosnek marynowany, Sos vinaigrette - czosnkowy, Spaghetti z czosnkiem i oliwą.