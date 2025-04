Wiosenne i letnie wieczory jak żadne inne w roku sprzyjają grillowaniu.

Kurczak w pikantnej posypce, świeża karkówka w ziolowej marynacie, kaszanka, biała kiełbasa czy grillowane owoce - to wszystko przygotowujemy dla naszych bliski po to, by razem z nimi cieszyć się smakiem i ciepłem wieczoru. A gdyby tak nasza fantazja poniosła nas nieco dalej i do mięs z grilla podałybyśmy dip cytrynowy? Zobacz, jak robi go Kasia i sama przyrządź ten pyszny sos do dań z grilla!