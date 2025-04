Cukinia faszerowana to jeden z najpopularniejszych pomysłów na wykorzystanie tego warzywa. Jeśli pokroisz ją na mniejsze kawałki, stanie się apetyczną i efektowną przekąską. Serwowana w całości to pyszne i sycące danie obiadowe. Farsz oczywiście możesz modyfikować według własnego uznania, dokładając do niego składniki, które aktualnie masz w lodówce.

Przepis na cukinię faszerowaną

Oto składniki na cukinię faszerowaną według Kasi Bukowskiej:

3 średniej wielkości cukinie,

1/2 pęczka natki pietruszki,

1/2 kg drobiowego mięsa mielonego,

1 i 1/2 szklanki ugotowanej szklanki kasy kuskus,

6 suszonych pomidorów z oleju,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ostrej papryki,

1/2 łyżeczka kuminu,

100 g sera feta,

sól (niewiele),

pieprz,

3 łyżki tartego parmezanu,

słoik dobrego sosu pomidorowego.

Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym? Zacznij od przygotowania farszu. Do mięsa mielonego dodaj gotowy kuskus, a także wszystkie przyprawy. Wymieszaj, dodaj pokruszony kostkę ser feta, posiekaną natkę, a także suszone pomidory. Gdy farsz jest gotowy, piekarnik nastaw na 200 stopni. Umytą cukinię przekrój na pół, a potem wydrąż środek. Zobacz, jak należy to zrobić - wszystko demonstruje Kasia Bukowska!

Dużą blachę wypełnij sosem pomidorowym, dodaj też nieco wody. Na tym spodzie ułóż cukinie. Napełnij je mięsnym farszem. Piecz faszerowaną cukinię przez 45-50 minut, a na 10 minut przed wyjęciem ich z piekarnika posyp je tartym parmezanem.

