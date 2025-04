Co zrobić ze schabu w plastrach? Pomysł jaki zazwyczaj przychodzi do głowy jako pierwszy, to klasyczne kotlety schabowe - porządnie rozbity schab namoczony w mleku i usmażony w panierce z jajka i bułki tartej.

Ale ze schabu w plastrach możesz również przygotować pyszne bitki w sosie grzybowym, albo upiec je w piekarniku z dodatkiem koncentratu pomidorowego.

Spis treści:

Składniki:

6 plastrów schabu,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 łyżka musztardy delikatesowej,

1 cebula,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka rozmarynu,

odrobina oleju rzepakowego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj ketchup z musztardą i rozmarynem. Dopraw całość solą i pieprzem. Cebulę pokrój w piórka i podsmaż na patelni na łyżce oleju. Schab oprósz słodką papryką, solą i pieprzem. Dno naczynia żaroodpornego posmaruj keczupem wymieszanym z musztardą, ułóż plastry schabu, wysmaruj je sosem a na wierzch wyłóż podsmażoną cebulę. Schab w plastrach piecz w 190 stopniach przez godzinę (lub nieco dłużej, gdy mięso jest grubsze niż centymetr). Podawaj z puree ziemniaczanym lub ryżem i ulubioną surówką.

Składniki:

6 plastrów schabu,

500 ml bulionu warzywnego,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki mąki pszennej,

garść suszonych grzybów,

100 g śmietany 18%,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Schab rozbij, dopraw solą i pieprzem. Obtocz w mące. Na patelni rozgrzej olej i obsmaż schab z każdej strony. Przełóż do garnka. Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na tym samym tłuszczu co mięso. Dodaj czosnek, smaż minutę i przełóż do mięsa. Zalej całość gorącym bulionem, dodaj suszone grzyby i duś pod przykryciem około 45 minut. W rondelku rozprowadź 3 łyżki mąki z sosem z mięsa i dodaj śmietanę. Dokładnie wymieszaj. Całość wlej do naczynia. Sos dopraw tymiankiem i słodką papryką. Duś jeszcze około 30 minut. Schab w plastrach w sosie grzybowym najlepiej smakuje z kluskami śląskimi.

Składniki:

4 plastry schabu,

500 g ziemniaków,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki keczupu,

3 łyżki majonezu,

10 pieczarek,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka suszonego estragonu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Plastry schabu delikatnie rozbij. Oprósz solą, pieprzem i tymiankiem. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Marchewkę i pietruszkę pokrój na talarki, a cebulę w piórka. W misce wymieszaj ketchup z majonezem. Dodaj tymianek i estragon. Na odrobinie oleju zeszklij cebulę. Brytfankę wysmaruj odrobiną oleju. Wyłóż ziemniaki, marchewkę i pietruszkę, tak aby na środku zostało puste miejsce (na mięso). Po bokach rozłóż cebulę. Dodaj obrane ząbki czosnku. Każdy plaster schabu wysmaruj porządnie sosem z obu stron i ułóż mięso na środku naczynia. Nakryj całość folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i piecz 50 minut. Po tym czasie zdejmij nakrycie, podkręć piekarnik do 200 stopni C i piecz jeszcze 30 minut.

fot. schab w plastrach/Adobe Stock, Mila Bond

