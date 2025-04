Najpopularniejszym przepisem na dynię makaronową, jest wykorzystanie jej zamiast klasycznego makaronu. Ze względu na charakterystyczną strukturę miąższu, dynia makaronowa sprawdzi się jako pyszne jesienne spaghetti z mięsnym lub warzywnym sosem, ale możesz z niej wyczarować także wiele innych ciekawych i rozgrzewających potraw na jesień.

Dynia makaronowa wymaga czasu, nim stanie się miękka i gotowa do spożycia. Najszybszym sposobem na jej upieczenie jest przepołowienie jej, a nawet pokrojenie na ćwiartki, a następnie ułożenie środkiem do dołu na pergaminie. To pozwoli na równomierne rozłożenie ciepła, skumulowanego pod powierzchnią warzywa. Dynię makaronową zazwyczaj trzeba piec przez około 30 minut w 180 stopniach.

Skutecznym trikiem może być też włożenie garnka z wrzącą wodą na najniższy stopień w piekarniku. To spowoduje, że dynia makaronowa zmięknie znacznie szybciej, pieczona z pomocą pary wodnej. Możesz ją również zawinąć w folię aluminiową i nakłuć delikatnie widelcem – ciepło pod powierzchnią sprawi, że skrócisz odrobinę czas pieczenia.

Po upieczeniu wystarczy miękką, ostudzoną dynię makaronową, zeskrobać za pomocą widelca. Uformujesz w ten sposób cienkie, długie włókna, przypominające teksturą makaron.

Spaghetti carbonara to pyszne, ale i łagodne w smaku danie, które przyrządzisz z kilku składników. Zamiast wykorzystywać klasyczny makaron, wykorzystaj tę ciekawą odmianę dyni i stwórz jesienną potrawę z włoską nutą.

Składniki:

połówka dyni makaronowej (jeśli dynia jest niewielka, użyj całej),

3 żółtka,

200 g boczku wędzonego,

3 łyżeczki startego parmezanu,

oliwa z oliwek,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Dynię makaronową przekrój na pół i połóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Ważne, aby to zrobić środkiem ku dołowi. Skrop oliwą z oliwek i piecz przez 30 minut w temperaturze 180 stopni C. Wystudź dynię i zeskrob miąższ za pomocą widelca, tworząc włókna. Boczek pokrój w kostkę i podsmaż. Rozmieszaj makaron z dyni makaronowej z podsmażonym boczkiem, żółtkiem oraz oliwą z oliwek. Na koniec dopraw spaghetti z dyni makaronowej solą, pieprzem i nałóż na wierzch starty parmezan.

fot. Spaghetti carbonara z dyni makaronowej/Adobe Stock, Ania

Podobnie jak carbonara, spaghetti bolognese także możesz przygotować z dyni makaronowej. Świetnie sprawdzą się lekko pikantne przyprawy, które dodadzą aromatu i smaku dość łagodnej dyni i pomidorom. Pamiętaj także o użyciu świeżej bazylii.

Składniki:

połówka dyni makaronowej (jeśli dynia jest nieduża, potrzebujesz całej),

opakowanie passaty pomidorowej,

300 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego,

2 ząbki czosnku,

szczypta suszonego oregano,

łyżeczka startego parmezanu,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Dynię makaronową przekrój na pół i połóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia - środkiem ku dołowi. Skrop oliwą z oliwek, a następnie piecz przez 30 minut w temperaturze 180 stopni C. Miąższ dyni makaronowej wyskrob ostrożnie widelcem, tak aby powstały charakterystyczne nitki. Mięso podsmaż na patelni, dopraw solą i pieprzem, zalej passatą. Posyp suszonym oregano oraz dodaj drobno posiekany czosnek. Połącz z makaronem z dyni i podawaj na ciepło z posypanym z wierzchu parmezanem.

fot. Spaghetti bolognese z dyni makaronowej/Adobe Stock, Brent Hofacker

Dynia makaronowa doskonale nadaje się także do faszerowania. Nie ma ona co prawda jadalnej skórki, ale nie musisz też jej obierać, aby przygotować tę pyszną potrawę. Wykorzystaj do niego jesienne przyprawy oraz aromatyczne dodatki, takie jak świeże zioła.

Składniki:

dynia makaronowa,

400 g mięsa mielonego,

czerwona papryka,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

100 ml bulionu,

100 ml koncentratu pomidorowego,

sól i pieprz,

oregano,

szczypta cynamonu,

szczypta pieprzu cayenne.

Sposób przygotowania:

Dynię wyszoruj, przekrój na pół i umieść na blasze "grzbietem" do góry. Piecz 30 minut w 180 stopniach. Następnie wydrąż miąższ widelcem. Na patelni podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Powinna się zeszklić i mocno zrumienić. Dodaj pokrojoną w kostkę paprykę i jeszcze chwilę smaż, aby zmiękła. Następnie dodaj mięso. Podsmażaj kilka chwil, aż zrumieni się z każdej strony. Dodaj przeciśnięty przez praskę lub posiekany czosnek. Całość zalej bulionem i dodaj koncentrat pomidorowy oraz przyprawy, a także nitki makaronowe z dyni. Wymieszaj i smaż na małym ogniu ok. 10-15 minut. Kiedy sos się zredukuje i zgęstnieje, przełóż całość do wydrążonej dyni. Możesz jeszcze raz podpiec całość w piekarniku (ok. 10 minut) albo podawać od razu.

fot. Faszerowana dynia makaronowa/Adobe Stock, ericurquhart

Dynia makaronowa świetnie sprawdzi się także podczas zapiekania z warzywami czy mięsem. Lubi towarzystwa zielonych warzyw oraz drobiu, w szczególności mięsa z kaczki. Taka zapiekanka może być wykorzystana jako danie obiadowe, ale także szybki lunch czy przekąska imprezowa.

Składniki:

dynia makaronowa,

zielona papryka,

300 g brukselki,

80 g kapusty pekińskiej,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

60 g żółtego tartego sera,

2 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Dynię przekrój na pół i upiecz w 180 stopniach (30 min), a następnie wydrąż miąższ widelcem. Przełóż do naczynia żaroodpornego. Dodaj umyte, pokrojone na połówki brukselki oraz drobno pokrojoną paprykę i posiekaną kapustę. Całość obficie dopraw solą i pieprzem. Dodaj sok z cytryny, ok. połowę sera oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, a następnie wszystko dokładnie wymieszaj. Wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 25 minut. Po wyjęciu posyp resztą sera i udekoruj świeżymi ziołami.

fot. Co zrobić z dyni makaronowej: zapiekana dynia z warzywami/Adobe Stock, boyrcr420

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.09.2018

