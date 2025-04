Kebab

Kebab to tureckie określenie na grillowane mięso lub te zamarynowane, przeznaczone do pieczenia. Namoczone w marynacie i odpowiednio natarte czosnkiem, pieprzem oraz papryką świetnie sprawdzi się do przygotowania szaszłyków. Możemy wykorzystać mięso wieprzowe, wołowe lub z kurczaka - najlepiej udko, które jest nieco tłustsze.

Reklama

Polędwica wieprzowa

Dla osób na diecie warto przygotować wersję z mniej kaloryczną wersją mięsa. Odpowiednia jest polędwica wieprzowa, którą możemy doprawić ziołami prowansalskimi i natrzeć startym czosnkiem. Ciekawie prezentuje się w zestawieniu z czerwoną cebulą lub papryką czerwoną i żółtą. Jest to najchudsza część wieprzowiny, niezwykle delikatna i smaczna.

Warzywa

Sezonowe warzywa przełożone pieczarkami lub mięsem miękną i zyskują chrupiącą skórkę podczas grillowania. Warto wybierać spośród: cukinii, papryki czerwonej oraz żółtej, cebuli oraz bakłażana. Mają miękki miąższ, przez co skracamy czas pieczenia lub grillowania, nie narażając się na surowe warzywa.

Owoce

Szaszłyki przygotujemy również z owoców. Zarówno te pieczone, jak i na surowo sprawdzą się w przypadku najmłodszych. Najlepiej prezentują się truskawki, ananasy, brzoskwinie lub banany. Pieczone szaszłyki owocowe zyskują lekko karmelowy posmak podczas karmelizacji cukrów zawartych w owocach.

Owoce morza

Krewetki tygrysie, koktajlowe lub langustynki to jedne z najbardziej lubianych dodatków na grilla. Kawałki ośmiornicy nadziane na szaszłyk muszą być odpowiednio krótko pieczone, aby nie były gumowate i niesmaczne. Zamarynowane kawałki homara po upieczeniu są delikatne wewnątrz i chrupiące z wierzchu.

Słodkie pianki marshmallows

Pianki marshmallows to klasyczny amerykański przysmak podawany w formie szaszłyka. Pieczone najczęściej nad ogniskiem z wierzchu mają chrupiącą skorupkę i miękkie wnętrze. Możemy przełożyć je małymi naleśnikami pancakes oraz truskawkami oblanymi płynnym miodem lub syropem z agawy. Tak przygotowane szaszłyki zainteresują nie tylko najmłodszych.

Kofta turecka

Kofta tradycyjnie przygotowywana z mięsa mielonego jest największym przysmakiem w Turcji. Wykorzystywane jest do tego mięso jagnięce lub wołowe doprawione ostrą papryką chili, kuminem oraz pieprzem czarnym. Ważne jest, aby mięso było odpowiednio rozdrobnione i pozbawione chrząstek, które mogłyby wpłynąć na konsystencję kofty.

Reklama

Zobacz też:

25 pomysłów na soczyste szaszłyki. Sprawdź! Pomysły na doskonałe owocowe szaszłyki. Aż ślinka cieknie!