Składniki:

- 1 kg cielęciny, np. łopatki lub sznyclówki

- sól u świeżo mielony biały pieprz

- słoik wiśni bez pestek w soku własnym

- po 2 łyżki masła i oleju

- melon

- liście mięty

Sposób wykonania:

Opłukane mięso osuszyć, oprószyć solą i pieprzem, zwinąć, obwiązać nicią, odstawić na kilka godzin. Ułożyć na natłuszczonej blasze, skropić masłem rozpuszczonym z olejem. Wstawić blachę do piekarnika rozgrzanego do 190°C, piec ok. 1 godz., ułożyć na plastrach melona, posypać miętą. Wiśnie odcedzić z soku, sok przyprawić solą, pieprzem i octem.

Można dodać łyżkę gęstej śmietany lub twarożku, podawać do mięsa.