Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1,5 kg cielęciny zadniej

2 duże cytryny

sól

pieprz

2 ząbki czosnku

3 łyżki masła

1 szklanka wina białego

4 plastry słoniny

tymianek

6 łyżek oleju

Przygotowanie:

1. W opłukanym mięsie zrób kieszonkę lub rozkrój na płat.

2. Natrzyj posiekanym czosnkiem, solą, pieprzem, odstaw do lodówki na 3 godziny.

3. Cytryny bardzo dokładnie umyj, sparz, pokrój w plastry.

4. Mięso nadziej cytrynami.

5. Bardzo dokładnie obwiąż tworząc zgrabną pieczeń, obsmaż na oleju, ułóż w foremce, obłóż plasterkami słoniny.

6. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piecz półtorej godziny, podlewając co jakiś czas winem oraz powstałym sosem.

7. Na 20 minut przed końcem pieczenia zdejmij słoninę, mięso polej rozpuszczonym masłem i posyp tymiankiem.