Najwięcej przepisów na cielęcinę to dania duszone. I nie ma się co dziwić – tak delikatne mięso idealnie nadaje się do takiej obróbki, która wydobywa z niego aromat i smak. Ale duszenie to nie jedyna możliwość. Fantastyczna jest np. pieczeń cielęca, a gulasz jest po prostu wyśmienity. Zachęcamy też do wypróbowania przepysznych sznycli cielęcych, które wymagają tylko odrobiny soli i pieprzu.

Spis treści:

Poniżej aż 6 przepisów na duszoną cielęcinę. To bardzo popularny sposób jej przygotowania. Jednak dusić można w różny sposób, różne przyprawiając. Wypróbuj, która wersja odpowiada ci najbardziej. I pamiętaj, że to nie wszystkie możliwości. Jest np. cielęcina duszona z pomarańczami albo cielęcina duszona z jabłkami.

Przepis na cielęcinę duszoną w sosie własnym

Składniki:

500 g mięsa cielęcego,

3 marchewki,

1 por,

100 ml bulionu warzywnego,

1 łyżeczka mąki,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso cielęce umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Oczyść ze zbędnych nitek tłuszczu. Dopraw pieprzem. Podsmaż na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju roślinnego. Przełóż do garnka i zalej wcześniej podgrzanym bulionem warzywnym. Duś pod przykryciem przez około 40 minut (do miękkości). Dorzuć wcześniej pokrojone w mniejsze kawałki marchewki i pora. Duś przez dodatkowe 15 minut. Sos zagęść łyżeczką mąki. Tak przygotowaną duszoną cielęcinę podawaj z gotowanymi ziemniakami lub kluskami śląskimi.

fot. Cielęcina duszona w sosie własnym/ iStock, Sea Wave

Przepis na cielęcinę duszoną w maśle

Składniki:

500 g mięsa cielęcego,

3 łyżki masła klarowanego,

1 cebula,

1 liść laurowy,

3 ziarnka ziela angielskiego,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cielęcinę umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki. Oprósz solą i pieprzem. W garnku rozgrzej masło i podsmaż mięso. Dorzuć cebulę, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy. Podsmażaj kolejne 5 minut. Po tym czasie, duś pod przykryciem przez około 60 minut. Cielęcinę duszoną na maśle podawaj z kopytkami lub pieczonymi ziemniakami.

Duszona cielęcina w sosie śmietanowym

Składniki:

500 g mięsa cielęcego,

100 ml śmietany 18%,

100 ml bulionu warzywnego,

3 marchewki,

1 cebula,

3 ziarnka ziela angielskiego,

1 liść laurowy,

olej roślinny,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka mąki pszennej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso cielęce dokładnie umyj i podziel na mniejsze kawałeczki. Podsmaż w garnku na oleju przez około 2-3 minuty. Dodaj poszatkowaną cebulę i podsmaż kolejne 2 minuty. Całość zalewaj bulionem warzywnym. Dopraw zielem angielskim, liściem laurowym, gałką, solą i pieprzem. Pokrój marchewkę i wrzuć do reszty składników. Duś pod przykryciem prze​z około 60 minut do miękkości. Na sam koniec dodaj śmietanę, łyżeczkę mąki pszennej i zagotuj. Po 5 minutach zdejmij z ognia. Podawaj z puree ziemniaczanym i marchewką z groszkiem.

Cielęcina duszona w czerwonym winie

Składniki:

500 g cielęciny bez kości,

100 g mąki pszennej,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

3 marchewki,

200 ml czerwonego wytrawnego lub półwytrawnego wina,

100 ml bulionu warzywnego,

1 puszka pomidorów w całości,

1 liść laurowy,

3 ziarenka ziela angielskiego,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso umyj, osusz, pokrój w grubą kostkę i obtocz w mące. Na patelni rozgrzej olej i podsmaż mięso przez około 7-8 minut (możesz to robić partiami). Podsmażoną cielęcinę przełóż do żaroodpornego naczynia. Dorzuć przekrojone na pół cebulę, obrany czosnek i pokrojoną w mniejsze kawałki marchewkę. Całość zalej bulionem, dodaj pomidory i przyprawy. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz około 90 minut, aż mięso będzie miękkie.

Cielęcina duszona z warzywami

Składniki:

500 g cielęciny,

2 średnie cebule,

2 papryki,

3 marchewki,

10 pieczarek,

papryka słodka w proszku,

100 ml bulionu warzywnego,

olej roślinny,

1 łyżeczka mąki pszennej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cielęcinę umyj, oczyść i pokrój na mniejsze kawałki. Oprósz mąką i podsmaż na rozgrzanym oleju. Dopraw pieprzem oraz słodką papryką w proszku. Papryki, marchewki i cebule pokrój w kostkę i razem z pieczarkami dodaj do mięsa. Całość zalej bulionem. Duś pod przykryciem przez około 60 minut do miękkości. Tak przygotowaną duszoną cielęcinę podawaj z ryżem lub pieczonymi ziemniakami.

fot. Cielęcina duszona z warzywami/ iStock, lilechka75

Przepis na cielęcinę duszoną w plastrach

Składniki:

750 g cielęciny,

2 ząbki czosnku,

2 cebule

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso umyj, oczyść i osusz. Mięso natrzyj olejem, dopraw pieprzem z każdej strony i przełóż do naczynia żaroodpornego. Czosnek obierz, a cebulę pokrój w grube pióra i dodaj do mięsa. Naczynie nakryj folią aluminiową i piecz przez 90 min w 180 stopniach Celsjusza. Aby mięso miało bardziej intensywny smak, możesz zamarynować je dzień wcześniej i wstawić do lodówki. Duszoną cielęcinę w plastrach podawaj z ziemniaczanym puree i buraczkami.

Oto wykwintne danie z cielęciny. Pieczeń z cielęciny jest delikatna, kruchutka i aromatyczna. Idealna na niedzielny obiad z cielęciny, albo na specjalną okazję. Najlepiej przygotować pieczeń dzień wcześniej, aby schłodziła się rzez noc, wtedy będzie można ją sprawnie pokroić w plastry i nie będzie się rozpadać w czasie krojenia.

Składniki:

1 kg cielęciny zadniej w jednym kawałku,

łyżka rozmarynu lub tymianku,

5 ząbków czosnku,

2 liście laurowe,

4 ziela angielskie,

4 ziarenka pieprzu,

ok. szklanki bulionu warzywnego,

sól, pieprz,

łyżeczka mąki.

Sposób przygotowania:

Wstaw piekarnik na 170 stopni, włączając grzałkę górną i dolną. Mięso opłucz i dobrze osusz czystą ściereczką kuchenną. Wlej trochę oleju na patelnię i go rozgrzej. Zrumień mięso na patelni z każdej strony. Przełóż do naczynia żaroodpornego, dodaj przyprawy, wlej bulion, aby sięgał ok. 3 cm powyżej dnia i zamknij pojemnik przykrywką. Wstaw pieczeń do nagrzanego piekarnika na ok. 2,5 godziny. Przez ten czas sprawdzaj, czy nie trzeba uzupełnić bulionu, możesz też pieczeń w połowie pieczenia obrócić. Upieczone mięso wyjmij z piekarnika, wystudź, przełóż do garnka i wstaw na noc do lodówki. Następnego dnia pokrój pieczeń na plastry. Przelej resztki bulionu ze wszystkimi „smaczkami” z pojemnika żaroodpornego do sporego garnka. Wyjmij liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Zagrzej bulion. Łyżeczkę mąki rozrób w pół szklanki ciepłej wody i wlej do bulionu. Zagotuj, mieszając. Włóż plastry pieczeni do sosu i całość zagrzej na małym ogniu. Podawaj pieczeń, układając jej plastry na półmisku i polewając sosem.

fot. Pieczeń z cielęciny/ Adobe Stock, exclusive-design

Łatwy w przygotowaniu i smaczny gulasz z cielęciny. Najlepiej smakuje z kaszą, ryżem lub ziemniakami. Jeśli przygotujesz go z większą ilością wody i dodasz do niego ugotowane i pokrojone w kostkę ziemniaki, uzyskasz fantastyczną zupę gulaszową.

Składniki:

0,5-0,7 kg cielęciny,

2 średnie marchewki,

2 średnie czerwone cebule,

1 czerwona papryka,

łyżka masła klarowanego,

2 listki laurowe,

łyżeczka pieprzu ziołowego,

łyżeczka soli,

łyżeczka słodkiej papryki mielonej,

łyżeczka suszonej bazylii,

łyżeczka mielonego imbiru,

łyżeczka suszonego oregano,

2-3 łyżki mąki pszennej,

świeża kolendra do podania.

Sposób przygotowania:

Mięso pokrój w kostkę i obtocz w mące. Rozgrzej na głębokiej patelni masło i obsmaż na nim mięso na rumiany kolor. Wlej na patelnię szklankę wody, dodaj przyprawy, przykryj i duś na małym ogniu przez ok. godzinę. W międzyczasie obierz marchewkę i cebulę, pokrój marchew w kostkę lub w plasterki, a cebulę w piórka. Paprykę wydrąż i pokrój w paseczki. Wrzuć warzywa do mięsa, zamieszaj i duś jeszcze 10 minut. Podawaj oprószony posiekaną kolendrą.

fot. Gulasz z cielęciny/ Adobe Stock, Yingko

Ten delikatny gulasz cięleco-warzywny można podawać już od 7. miesiąca życia dziecka. Stopień rozdrobnienia mięsa i warzyw dopasuj do wieku i upodobań dziecka.

Składniki:

10-15 dag cielęciny,

marchewka,

korzeń pietruszki,

ziemniak,

kilka małych różyczek kalafiora,

mały kawałek selera,

natka pietruszki,

łyżka oliwy.

Sposób przygotowania:

Opłukaną cielęcinę wrzuć do garnka z wrzątkiem i gotuj ok. 30 minut. Warzywa obierz i zetrzyj na tarce. Wyjmij mięso na deskę do krojenia, a starte warzywa wrzuć do wody, w której gotowało się mięso. Cielęcinę drobno pokrój i ponownie wrzuć do garnka. Całość gotuj do miękkości i zdejmij z ognia. Posiekaj natkę i dodaj ją do potrawy razem z łyżką oliwy. Całość zamieszaj. Podawaj z kaszą jaglaną.

Można je przygotować w wersji z panierką z tartej bułki, ale można zrezygnować z panierowania, jeśli ktoś chce oszczędzić trochę kalorii.

Składniki:

4 plastry cielęciny, najlepiej z udźca,

jajko,

pieprz cytrynowy,

sól,

3 łyżki tartej bułki,

olej rzepakowy do smażenia,

natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Plastry cielęciny rozbij – rób to dość delikatnie, aby nie podziurawić mięsa. Z obu stron mięso oprósz pieprzem i solą. Namaczaj każdy plaster z osobna w rozbełtanym jajku, a następnie obtaczaj w tartej bułce. Rozgrzej na patelni olej i zmniejsz nieco ogień. Smaż sznycle z każdej strony na złoto. Podawaj oprószone siekaną natką pietruszki.

fot. Sznycle z cielęciny/ Adobe Stock, Uuganbayar

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 5.10.2017 r.

