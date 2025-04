Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

- 2 cukinie lub 1 bakłażan

- 2 strąki kolorowej papryki

- 2 cebule

- 2 ząbki czosnku

- świeże oregano i bazylia

- 5 łyżek oliwy

- 1 puszka pomidorów bez skórki

- 4 łyżki octu winnego

- 1 łyżka cukru

- sól

- pieprz

Przygotowanie:

1. Cukinię lub bakłażan umyj, nie obieraj, pokrój w kostkę. Paprykę umyj, potnij w kostkę, usuń nasionka. Cebule i czosnek obierz, posiekaj. Zioła opłucz, osusz, posiekaj.

2. Na głębokiej patelni rozgrzej oliwę, przesmaż cukinię. Dodaj paprykę, cebulę i czosnek, przesmaż, przypraw solą i pieprzem. Dodaj zioła.

3. Pomidory pokrój na kawałki, dodaj do pozostałych warzyw. Całość duś ok. 20 min na małym ogniu. Dodaj ocet i cukier, dopraw do smaku solą i pieprzem.