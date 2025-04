Sushi zamiast śledzika, czekoladowe muffiny zamiast makowca, coca-cola zamiast kompotu z suszu. Nie pozwól, by twoja Gwiazdka też tak wyglądała. Wiele kobiet nie ma czasu na przygotowanie tradycyjnej kolacji wigilijnej. Wystarczy przecież kilka godzin w hipermarkecie, aby kupić gotowe pierogi, ciasto czy schab nadziewany śliwką. Nie daj się nowoczesności i zadbaj o tradycję. Poznaj najpiękniejsze bożonarodzeniowe obyczaje i poczuj dzięki nim świąteczną aurę.

Wigilia

Wieczór wigilijny w Polsce jest najważniejszym wieczorem w roku. Pamiętaj o 12 tradycyjnych daniach. Na stole nie może zabraknąć opłatka, zupy grzybowej, kapusty z grochem, karpia, śledzia, pierogów z grzybami, klusek z makiem, makowca, kutii, pierniczków, chleba i kompotu z suszu. Zgodnie z polską tradycją, dwanaście potraw ma zapewnić bogactwo, zdrowie i dobrobyt przez cały rok. Nie zapomnij o białym obrusie – symbolu czystości oraz o sianku i wolnym miejscu dla nieznajomego. Miejsce to przeznaczone jest dla przygodnego gościa. Jest też pięknym symbolem pamięci o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Zadbaj o odpowiedni nastrój. W tym celu niezastąpione okażą się świece i muzyka. Postaw na polskie kolędy i pastorałki.

Kolędowanie

Wystarczy wejść do galerii handlowej, by poczuć nowoczesną magię świat. Wszędzie przecież słychać utwór "Last Christmas". W wielu domach podczas kolacji wigilijnej nie śpiewa się tradycyjnych, polskich kolęd. Zamiast tego z odtwarzacza rozbrzmiewają dźwięki obcojęzycznych, świątecznych przebojów. "Cichą noc" wyprzedził kawałek "Merry Christmas Everyone". Prędzej powiemy, że nie wyobrażamy sobie świąt bez filmu "Kevin sam w domu" niż bez rodzinnego kolędowania. Zmień to. Aby zbliżyć się do tradycji, kup płytę z polskimi pastorałkami i odtwórz ją podczas wieczerzy wigilijnej.

Choinka

Kolorowe bombki, lśniące łańcuchy, migoczące lampki, zapach świerku. Pamiętasz jeszcze te czasy, gdy najważniejsze było dla ciebie ubranie choinki? Przypominasz sobie, ile radości sprawia wieszanie ozdób? To dlatego nie powinnaś kupować gotowego drzewka. Więcej zabawy sprawi ci samodzielne udekorowanie choinki. Zaangażuj do tego swojego chłopaka, męża albo przyjaciółkę. Na nowo odkryjecie magię świąt.

Prezenty

Jako dziecko na pewno nie mogłaś się doczekać prezentów od świętego Mikołaja. Wprawdzie wiesz już, że postać pana w czerwonym stroju, z długą, białą brodą to fikcja, ale nie rezygnuj z tradycji obdarowywania się prezentami. Spraw członkom swojej rodziny przemyślany prezent. Nie musi być bardzo kosztowny. Ważne, by był oryginalny i dopasowany do danej osoby.

Suto zastawiony stół

Najsmaczniejsza tradycja Bożonarodzeniowa, bez której wielu nie wyobraża sobie Gwiazdki, to rodzinne spotkania przy stole. Zapomnij o dietach i ograniczeniach. Święta to czas radości i biesiadowania. Niech na twoim stole pojawią się tradycyjne potrawy. Podczas Wigilii koniecznie przygotuj kolację składającą się z 12 staropolskich dań. Na świąteczny obiad przygotuj pyszne żeberka, bigos, karkówkę, schab, ziemniaczki i wspaniałą sałatkę. Pamiętaj też o deserach.

fot. Fotolia

Poznaj nasz przepis na tradycyjny, świąteczny schab ze śliwką. Możesz podać go podczas rodzinnego obiadu. My uwielbiamy soczysty smak tego dania.

Przepis na schab ze śliwką

Składniki:

1 kg schabu bez kości

Marynata:

3 łyżki oleju

4-5 ząbków czosnku

1 łyżka majeranku

1,5 łyżki białego octu winnego

1 łyżka miodu

sól

pieprz

Farsz:

100 g suszonych śliwek bez pestek

150 g boczku wędzonego w plastrach

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki marynaty ucieramy w moździerzu na pastę. Nacieramy nią schab i odstawiamy mięso w chłodne miejsce. Za pomocą wąskiego noża, w zamarynowanym schabie robimy kieszeń. Faszerujemy go śliwkami zawiniętymi w plasterki boczku. Mięso wkładamy do brytfanny i pieczemy 50 minut w temperaturze180°C.



