Ilość kalorii: 330

Czas przygotowania: 60 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

600 g polędwicy wołowej (można ją zastąpić ligawą lub udźcem),

250 g pieczarek,

2 łyżki masła,

2 cebule,

2 łyżki smalcu,

1 łyżka mąki,

400 ml bulionu wołowego lub warzywnego,

70 ml białego wina,

3 ogórki kiszone,

1-2 łyżki koncentratu pomidorowego,

łyżka musztardy,

100 ml śmietanki,

mielona papryka,

sól,

pieprz.

Reklama

Przygotowanie:

Prawidłowa nazwa tego popularnego dania to boeuf Stroganow. Do przygotowania strogonowa wykorzystuje się polędwicę wołową. Ponieważ mięso to jest wyjątkowo drogie, można zastąpić je np. rotsbefem.

Boeuf Strogonow często wzbogaca się również dodatkiem pieczarek albo ogórków kiszonych, a doprawia papryką mieloną.

Polędwicę wołową oczyść z błon, pokrój w plastry, a potem w paski. Pieczarki oczyść, opłucz, osącz. Pokrój w plasterki, obsmaż na połowie masła. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, zrumień na pozostałym maśle i smalcu. Dodaj mięso, przesmaż je mieszając, oprósz mąką, chwilę przesmaż. Dolej wino, podsmaż, aż nieco odparuje. Podlej gorącym bulionem. Dodaj pieczarki, koncentrat pomidorowy i musztardę. Duś na małym ogniu pod przykryciem 15–20 min. Ogórki kiszone zetrzyj na tarce o grubych oczkach, dodaj do mięsa. Zabiel boeuf Strogonow śmietanką, dopraw do smaku solą, pieprzem i papryką. Chwilę podduś, podawaj z pieczywem lub ziemniakami z wody.

Przed podaniem warto posypać boeuf Strogonow posiekaną natką pietruszki. Dzięki niej nabierze orzeźwiającego smaku i bardziej apetycznego wyglądu.

Jak najlepiej zmiękczyć wołowinę?

Solenie mięsa przed przygotowaniem lub na początku gotowania sprawia, że staje się twarde. Czasem jednak surowa wołowina jeszcze przed obróbką cieplną jest twarda. Oto kilka podstawowych zasad, które sprawią, że wołowina zmięknie:

Pokrój wołowinę na strogonowa w cienkie plastry i dokładnie rozbij tak, jak na przygotowanie bitek - w ten sposób mięso szybciej dojdzie i nie będzie wiórowate.

tak, jak na przygotowanie bitek - w ten sposób mięso szybciej dojdzie i nie będzie wiórowate. Nie zapomnij o marynacie - wykorzystaj sok z cytryny, ocet lub maślankę. Kwasy zawarte w tej ostatniej pomagają zmiękczyć kawałek i nadać kruchości podczas dowolnej obróbki cieplnej.

Pozwól, aby przed gotowaniem mięso po wyjęciu z lodówki odleżało przynajmniej 30 minut na blacie kuchennym - w ten sposób upiecze się równomiernie z każdej strony.

na blacie kuchennym - w ten sposób upiecze się równomiernie z każdej strony. Postaraj się ciąć kawałki tak, aby przekroić mięśnie w poprzek. W ten sposób porcje wołowiny będą rozpadać się przy każdym kęsie.

Reklama

Więcej pysznych dań z wołowiną:

Hamburgery wołowe z grilla

Zupa gulaszowa z wołowiną

Zrazy wołyńskie z kiszoną kapustą

Przepis na bitki wołowe