Z tymi pomysłami zawsze wiem, co zrobić z boczniaków na obiad lub kolację. Te proste przepisy zajmą ci dosłownie chwilkę

Boczniaki świetnie sprawdzają się w przepisach obiadowych, ale są także idealnym dodatkiem do śniadania czy kolacji. Możesz je podsmażyć na maśle i zjeść na kanapce lub toście, dodać do jajecznicy albo wykorzystać jako bazę do kremowego sosu. Lubią także towarzystwo makaronów. Co zrobić z boczniaków?