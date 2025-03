Nie od dziś wiemy, że nasze babcie to prawdziwe mistrzynie w kuchni, szczególnie jeśli chodzi o pieczenie ciast czy soczystych mięsiw. Poniżej znajdziesz przepis na pyszny i aromatyczny boczek pieczony, który podbije serca wszystkich domowników. Możesz wykorzystać go na wiele sposobów.

Dzięki dokładnemu marynowaniu mięsa gotowy boczek jest kruchy, soczysty i pachnie tak, że trudno się oprzeć. To danie, które zadowoli zarówno miłośników tradycji, jak i tych, którzy szukają nowych inspiracji na domowe specjały.

Składniki:

1,5 kg surowego boczku (bez kości),

4 ząbki czosnku,

łyżkę soli,

łyżeczkę pieprzu,

łyżkę majeranku,

łyżeczkę słodkiej papryki,

½ łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie),

łyżkę musztardy,

2 łyżki oleju,

liść laurowy,

kilka ziaren ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Boczek dokładnie umyj, osusz papierowym ręcznikiem i oczyść z ewentualnych resztek tłuszczu czy skóry (jeśli jest bardzo twarda). Jeśli boczek jest dodatkowo gruby, możesz go delikatnie ponacinać. W miseczce wymieszaj sól, pieprz, majeranek, paprykę słodką i ostrą, przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę i olej. Powinna powstać gęsta pasta. Natrzyj boczek przygotowaną mieszanką, dokładnie wcierając ją w mięso z każdej strony. Włóż mięso do naczynia, przykryj folią spożywczą i odstaw do lodówki na minimum 12 godzin (najlepiej na całą noc), aby dobrze się zamarynowało. Przełóż zamarynowany boczek do żaroodpornego naczynia lub brytfanki. Dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Jeśli lubisz bardziej soczyste mięso, możesz dodać około pół szklanki wody lub bulionu. Przykryj naczynie folią aluminiową lub pokrywką. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 1,5 godziny. Po godzinie zdejmij folię aluminiową, aby mięso się ładnie zarumieniło. Co jakiś czas polewaj boczek powstałym sosem. Po upieczeniu wyjmij boczek z piekarnika i pozwól mu odpocząć przez około 10-15 minut przed krojeniem.

fot. Przepis na boczek pieczony Babci Stasi/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Pieczony boczek to danie, które można serwować na wiele różnych sposobów, w zależności od okazji i preferencji smakowych. Najprostszym, ale zarazem klasycznym sposobem podania pieczonego boczku jest serwowanie go z ziemniakami i surówką. Wykorzystaj lekkie i kremowe puree ziemniaczane, opiekane ziemniaki albo domowe frytki.

Pieczony boczek to również doskonały składnik kanapek. Pokrojony w cienkie plastry, świetnie pasuje do kanapek i szybkich tostów. Doskonale komponuje się również z sałatkami. Warto podać go na ciepło, na przykład na warzywnych mixach lub w daniach jednogarnkowych.

