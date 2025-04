Świąteczny bigos

Bigos to tradycyjna potrawa z kapusty i mięsa, choć popularna również w kuchni litewskiej i białoruskiej, to bez wątpienia można stwierdzić, że jest to jedyne danie polskiej kuchni, które jest naprawdę polskie.

Sam Mickiewicz pisał o nim w "Panu Tadeuszu": W kociołkach bigos grzano; w słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną.