Bigos to tradycyjna potrawa kuchni polskiej, którą można jednak przyrządzać na wiele sposobów. Jego podstawą jest kapusta i mięso, ale często dodaje się do niego również suszone grzyby, suszone śliwki, cebulę, a nawet... miód. Bigos może być przygotowywany z kiszonej albo słodkiej kapusty. Jeśli chcesz użyć tej kiszonej, nie zapomnij o przepłukaniu jej pod bieżącą wodą (lub nawet obgotowaniu), aby bigos nie był zbyt kwaśny. Najpopularniejsze wersje to: bigos staropolski, bigos z młodej kapusty, bigos z kiszonej kapusty, bigos z cukinii, bigos ze słodkiej kapusty, bigos myśliwski, bigos ze śliwką, bigos wigilijny oraz bigos wegetariański.

Przepis na bigos ze słodkiej kapusty

Jak zrobić bigos ze słodką kapustą? Oto składniki:

1/2 główki białej kapusty,

50 dag różnych wędlin,

duża cebula,

puszka krojonych pomidorów w zalewie,

liść laurowy,

ziele angielskie,

sól,

pieprz.

Słodką kapustę poszatkuj, włóż do garnka, zalej odrobiną wody i gotuj do miękkości. Wędlinę na bigos pokrój w kostkę i podsmaż na rozgrzanym oleju. Na tym samym oleju podsmaż teraz pokrojoną cebulę. Cebulę i wędlinę dodaj do kapusty.

Do bigosu włóż kilka ziaren pieprzu, ziela angielskiego i 2 listki laurowe. Całość przez kilka minut gotuj. Na koniec dodaj pomidory z puszki i bigos zagotuj ponownie.

Przepis na bigos z cukinii

Dużą popularnością cieszy się też bigos z cukinii - w tej wersji nie trzeba wcale używać kapusty! Oto składniki:

4 cukinie,

szklanka wrzątku,

2 spore marchewki,

1/2 kg kiełbasy,

cebula,

8 łyżek koncentratu pomidorowego,

sól,

pieprz,

chili,

4 łyżki słodkiej papryki.

Jak zrobić bigos z cukinii? Cukinię wyszoruj i zetrzyj na tarce. Posól, aby lekko puściła sok. Marchewkę umyj, obierz i również zetrzyj. Cebulę obierz, pokrój i zeszklij na oleju. Dodaj do niej marchewkę i smaż razem przez kilka minut. Do smażących się warzyw dołóż cukinię, dodaj szklankę wrzątku i koncentrat, a także sproszkowaną paprykę i chili. Przykryj i duś aż do momentu, gdy warzywa będą miękkie. W tym czasie pokrój kiełbasę i dodaj ją do warzyw. Bigos z cukinii dopraw ponownie do smaku, podawaj z ziemniakami, ryżem albo pieczywem.

Przepis na bigos wigilijny

Ponieważ zgodnie z tradycją, w Wigilię nie spożywamy pokarmów mięsnych, bigos wigilijny powinien być wegetariański. Składniki to:

15 dag łuskanego grochu,

5 dag suszonych grzybów,

80 dag kiszonej kapusty,

listek laurowy,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilka ziaren czarnego pieprzu,

cebula,

olej,

łyżka mąki,

sól,

pieprz.

Groch opłucz, zalej wodą, odstaw na 2 godziny. Zmień wodę, groch zagotuj, posól, ugotuj, odcedź. Grzyby wypłucz, namocz w letniej wodzie, zagotuj, odciśnij nadmiar płynu. Kapustę na bigos zalej wywarem z grzybów. Dodaj grzyby i przyprawy, gotuj przez około 50 minut przy uchylonej pokrywce. Cebulę posiekaj, zeszklij na oleju, oprósz mąką. Dodaj do kapusty razem z grochem, wymieszaj, gotuj przez 5 minut, dopraw. Wigilijny bigos wegetariański gotowy!

