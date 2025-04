Najważniejsza w tradycyjnym bigosie jest smaczna kapusta. Spróbuj jej, zanim zaczniesz przygotowywać danie. Jeśli jest kwaśna, warto kilkakrotnie ją przepłukać. Możesz też zmieszać kiszoną kapustę z posiekaną białą, dzięki czemu smak całej potrawy będzie znacznie łagodniejszy.

Jakie przyprawy do bigosu?

Aby tradycyjny bigos miał idealnie zbalansowany smak, nie możesz pominąć dodatku żadnej przyprawy. Przygotuj:

ziarenka jałowca,

ziele angielskie,

liść laurowy,

majeranek,

pieprz,

kminek.

Jeśli chodzi o sól do bigosu, najlepiej dodać ją dopiero na sam koniec gotowania. Dlaczego? Często wędliny, których używasz do tej potrawy, okazują się słone same w sobie. Jeśli posolisz bigos za wcześnie, finalnie danie może okazać się przesolone. Jeśli lubisz słodkawy bigos, możesz do niego dodać odrobinę miodu, a nawet... rodzynki.

fot. Tradycyjny bigos/Adobe Stock, vivoo

Przepis na tradycyjny bigos

Tradycyjny bigos to jedno z najbardziej klasycznych dań kuchni polskiej. Zachwyca głębią smaków - wykorzystaj do niego mięso wieprzowe (np. z karkówki), kiełbasę, a także suszone grzyby. Proponujemy również dodatek suszonych śliwek, które stworzą ciekawą kompozycję smakową.

Składniki:

500 g mięsa wieprzowego z karkówki,

2 cebule,

2 łyżki oleju,

300 g kiełbasy,

3 szklanki bulionu,

1 łyżka mąki pszennej,

1 łyżka masła,

ząbek czosnku,

1 łyżka passaty/pomidorów z puszki/koncentratu pomidorowego,

1 kg kapusty kiszonej,

4-5 śliwek suszonych,

30 g grzybów suszonych.

Przyprawy do bigosu:

1 liść laurowy,

3 ziarenka jałowca,

2 ziela angielskie,

1 łyżeczka kminku,

1 łyżka majeranku,

pieprz,

opcjonalnie: sól.

Sposób przygotowania:

Mięso wieprzowe pokrój w dość drobną kostkę. Cebulę i czosnek obierz, drobno posiekaj. W garnku z grubym dnem rozgrzej olej. Wrzuć na niego cebulę i czosnek, lekko zeszklij. Dodaj mięso, obsmaż. Do garnka wlej bulion, zagotuj. Gdy zacznie wrzeć, dodaj suszone grzyby. Przykryj, zmniejsz ogień. Gotuj przez 45-50 minut, co jakiś czas mieszając. Po upływie wyznaczonego czasu, dodaj wszystkie wymienione na liście składników przyprawy do bigosu, a także pokrojone suszone śliwki. Zagotuj ponownie. Dodaj odciśniętą kapustę kiszoną (uwaga, najpierw jej spróbuj - jeśli jest zbyt słona albo kwaśna, kilka razy ją przepłucz). Wlej trzecią szklankę bulionu. Przykryj i gotuj kolejne 15 minut. W tym czasie przygotuj kiełbasę - pokrój ją w kostkę i obsmaż na patelni. Dodaj do garnka z bigosem. Gotuj bigos kolejne 30 minut. Pod koniec wyznaczonego czasu, dodaj koncentrat pomidorowy. Przygotuj zasmażkę do bigosu - przesmaż mąkę na patelni, dodając do niej łyżkę masła. Mieszaj, aż zasmażka lekko się zrumieni. Zahartuj zasmażkę, dodając kilka łyżek wywaru z bigosu. Wymieszaj na patelni zasmażkę, potem dodaj ją do garnka z bigosem. Gdy całość się zagotuje, spróbuj, czy bigos wymaga jeszcze dodatku soli.

