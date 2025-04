Babka ziemniaczana przygotowywana na bazie tartych kartofli, wędzonej kiełbasy lub boczku to klasyczne danie podawane na Podlasiu. Inaczej zwana kartoflakiem przybiera różne formy i kształty. Sprawdź jak zwykłe tarte ziemniaki zmienić w sycące i smaczne danie!

Kartoflak podlaski

Oto składniki na kartoflaka:

3 kilo ziemniaków

pętko kiełbasy

200 g karkówki

100 g boczku wędzonego

2 duże cebule

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

1,5 szklanki mąki

smalec

Jak przygotować podlaskiego kartoflaka?

Ziemniaki dokładnie obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Następnie przekładamy do odsączenia. Kiełbasę kroimy na mniejsze kawałeczki i podsmażamy z karkówką. Dodajemy plastry wędzonego boczku. Cebulę siekamy drobno i podsmażamy na smalcu. Przekładamy do ziemniaków. Wbijamy jajka i doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy przesianą mąką. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 50 minut.

Babka ziemniaczana z boczkiem

Oto składniki na babkę ziemniaczaną z boczkiem:

2 kilo ziemniaków

250 g boczku

suszony majeranek

szczypta soli

szczypta pieprzu

6 łyżek mąki pszennej

2 jajka

jogurt naturalny

posiekany szczypiorek

Jak zrobić babkę ziemniaczaną z boczkiem?

Ziemniaki dokładnie obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Siekamy drobno boczek i podsmażamy na rozgrzanej patelni. Doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Wszystko przekładamy do miski i dokładnie miksujemy na gładką masę. Przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 200 stopni Celsjusza przez 50 minut. Tak przygotowaną babkę ziemniaczaną możemy podawać z sosem czosnkowym lub kwaśną śmietaną.

Babka ziemniaczana z cukinią

Oto składniki na babkę ziemniaczaną z cukinią:

1,5 kg ziemniaków

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3 jajka

2 duże cebule

150 g wędzonego boczku

1/2 łyżeczki majeranku

1 łyżeczka soli

2 ząbki czosnku

cukinia

Jak zrobić babkę ziemniaczaną z cukinią?

Ziemniaki dokładnie obieramy i trzemy na tarce o dużych oczkach. Dodajemy jajka oraz mąkę ziemniaczaną. Podsmażamy dwie posiekane cebule z plastrami boczku. Cukinie kroimy w mniejsza kostkę. Doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Przekładamy do formy na babkę lub keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 210 stopni Celsjusza. tak przygotowaną babkę ziemniaczaną możemy podawać z sosem lub pieczonymi warzywami.

