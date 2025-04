Fot. Fotolia

Oryginalnym i jednym z najprostszych do przygotowania prezentów jest aromatyzowana sól. Do jej przyrządzenia wystarczą trzy rzeczy: sól morska lub kamienna, blender i… oryginalny dodatek. Do klasyków należą sól matcha – z dodatkiem listków zielonej herbaty, sól prowansalska z ziołami i lawendą oraz sól tajska przygotowana z kolendrą, imbirem i skórką z limonki.

Warto jednak puścić wodze fantazji – do soli można dodawać najróżniejsze przyprawy, zioła, suszone owoce czy nawet kwiaty.

Sól matcha

Składniki:

150g gruboziarnistej soli morskiej bądź soli kamiennej

70g japońskiej zielonej herbaty matcha w proszku

Sposób przyrządzenia:

Wymieszaj składniki i umieść w słoiczku.

Sól prowansalska

Składniki:

150g gruboziarnistej soli morskiej bądź soli kamiennej

70 g świeżych ziół – rozmaryn, bazylia, szałwia, oregano, tymianek, lawenda

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie świeże zioła wymyj i wysusz. Zmieszaj je w mikserze/blenderze razem z solą. Nie miksuj ich bardzo dokładnie - pozostaw większe kawałki ziół. Sól z ziołami wysyp na papier do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 50 stopni na ok. 5-10 min. Tak przygotowaną przesyp do słoiczka.

Sól tajska

Składniki:

150g gruboziarnistej soli morskiej bądź soli kamiennej

35 g mielonego imbiru

35 g mielonej kolendry

Suszona skórka z 1/2 limonki

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie zioła zmieszaj w mikserze/blenderze razem z solą. Nie miksuj ich bardzo dokładnie – pozostaw większe kawałki ziół.

Bardzo dobrym pomysłem jest przygotowanie kilku rodzajów soli w malutkich słoiczkach, aby obdarowana osoba mogła z nimi poeksperymentować.

Każdy słoiczek można podpisać przykładami potraw, do których dobrze ją wykorzystać.

