Czas przygotowania: 40 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

filet z łososia (ze skórą),

sól gruboziarnista,

pieprz,

słodka papryka,

kilka kropel soku z cytryny,

ćwiartka cytryny.

Przygotowanie:

Łosoś z piekarnika w folii ma bardzo intensywny smak i aromat, a do tego jest banalnie prosty w przygotowaniu: można nawet powiedzieć, że robi się sam. To idealna opcja np. na kolację dla dwojga. Pieczenie łososia w folii sprawia, że staje się on soczysty i nie traci swoich niezwykłych właściwości. Jak go przygotować?

Łososia opłucz pod zimną wodą i osusz za pomocą ściereczki lub ręcznika papierowego. Odłóż na czystą ściereczkę. Wyjmij ości za pomocą pęsety. Tak przygotowaną rybę posyp solą oraz pieprzem, dopraw słodką papryką i skrop obficie sokiem z cytryny. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni albo 220 bez termoobiegu. Rybę zawiń w folię aluminiową. Dzięki temu po wyjęciu łososia z piekarnika nie będzie on suchy, ale soczysty i aromatyczny. Łososia piecz przez 30 minut, sprawdzaj jednak co jakiś czas, czy nie jest gotowy, aby go nie przeciągnąć. Gotowy łosoś z piekarnika może być serwowany z ziemniakami, chipsami z jarmużu lub świeżą sałatką. Przed jedzeniem koniecznie skrop rybę sokiem z cytryny i dopraw świeżo mielonym pieprzem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.11.2019

