Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

6 szt. pałek z kurczaka

6 szt. skrzydełek

1/2 pęczka natki pietruszki

5 posiekanych listków szałwii

1/4 szklanki oleju

3 posiekane ząbki czosnku

łyżeczka suszonego tymianku

łyżeczka oregano

łyżeczka szałwii

1/2 łyżeczki ostrej papryki

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Olej wymieszaj z suszonymi i posiekanymi świeżymi ziołami i przyprawami.

2. Opłukane mięso włóż do marynaty, przykryj i odstaw do lodówki na 3 godziny.

3. Następnie pałki i skrzydełka z kurczaka ułóż na blaszce.

4. Podlej 1/4 szklanki wody i piecz 30 minut w temp. 200 st. C, polewając powstałym sosem.