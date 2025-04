Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

4 grube kotlety z wieprzowej karkówki

150 ml czerwonego wytrawnego wina

listek laurowy

łyżeczka zielonego pieprzu

łyżka miodu

łyżka oleju

2 łyżki masła

cebula

150 ml bulionu

łyżeczka mąki ziemniaczanej

sól

pieprz

cukier

Reklama

Przygotowanie:

Poznaj prosty przepis na karkówkę!

1. Kotlety oprósz solą.

2. Wino zagotuj z listkiem laurowym i zielonym pieprzem, wystudź.

3. Połącz z miodem, marynatą zalej kotlety, odstaw na 3-4 godziny w chłodne miejsce..

4. Kotlety wyjmij z marynaty, osusz.

5. Zrumień z dwóch stron na oleju z dodatkiem łyżki masła.

6. Dodaj pokrojoną cebulę i resztę masła, zmniejsz ogień, przykryj, duś 5-7 minut.

7. Kotlety zdejmij z patelni, trzymaj w ciepłym miejscu.

8. Cebulę i sos z duszenia zalej bulionem i marynatą.

9. Gotuj na małym ogniu, aż składniki połączą się.

10. Dopraw go solą, pieprzem i cukrem, wyjmij listek laurowy.

11. Dodaj mąkę ziemniaczaną rozmieszaną w odrobinie zimnej wody.

12. Mieszając gotuj 1-2 minuty, aż sos zgęstnieje.

13. Włóż do niego kotlety, trzymaj minutę, by się podgrzały.