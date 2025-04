Czy wiesz, że aż 88% Polaków myśli, że aby przygotować obiad należy poświęcić na to co najmniej 30 minut, a aż ponad połowa sądzi, że zajmuje to co najmniej godzinę? Nie dziwi zatem automatyczne wybieranie dań na wynos, korzystanie z cateringów i liczne opinie, że na gotowanie obiadów zwyczajnie nie mamy czasu. Zwłaszcza, gdy między jedną wideokonferencją, a składaniem nowej prezentacji, trzeba jeszcze wyprowadzić psa, rozwiesić pranie i odpowiadać na masowo spływające maile.

Reklama

Home office to nie tylko przyjemność z możliwości pracy w ulubionym dresie, ale też trudna sztuka organizacyjna, dlatego jako swoich sprzymierzeńców należy traktować opcje, które pomagają nam oszczędzać czas. Do takich należy na przykład korzystanie z mrożonych dań gotowych, które poza szybkością przygotowania, coraz częściej oferują naturalne składy i dobry smak. Zobacz, co da się z nich wyczarować!

Szybkie Włochy, czyli Tortellini w sosie pomidorowym

Teraz pewnie myślisz, że to żart. Tortellini? Szybkie? A no szybkie! Ich przygotowanie zajmuje całe 9 minut i wymaga trzech kroków: wyjęcie z zamrażarki, podgrzanie na patelni i przełożenie na talerz. Jeśli masz kuchnię po drugiej stronie domu, to może zejść się do 10 minut. Mówimy o nowości od FRoSTY, czyli tortellini z nadzieniem serowo-szpinakowym w sosie pomidorowym, z pomidorkami cherry i szpinakiem. Brzmi dobrze? A to nie wszystko! W składzie nie znajdziecie niczego podejrzanego: na próżno szukać konserwantów czy barwników.

Teleport do Meksyku, czyli Mexican Chicken

Na nadchodzącą jesień – propozycja idealna. Lekko pikantne, rozgrzewające, aromatyczne danie rodem z Meksyku! Soczyste kawałki kurczaka, ryż, pomidory, dwa rodzaje fasoli, papryka, i… dużo smaku – to właśnie Mexican Chicken. Po 11 minutach na patelni możesz już cieszyć się gorącym, gotowym posiłkiem. Jest to dobra propozycja dla osób ceniących dobre, wyraziste smaki.

Hiszpańska fiesta, czyli Paella

Paella to jedno z flagowych hiszpańskich dań, którego jednak przygotowanie, podobnie do risotto, zajmuje dość dużo czasu. Ale nawet jeśli nie masz zbędnej godziny, nie znaczy to, że nie możesz jej zjeść! Ta od FRoSTY pełna jest owoców morza, soczystego kurczaka, fileta z mintaja z certyfikatem MSC oraz warzyw, w towarzystwie ziół i przecieru pomidorowego. Wystarczy 10 minut i gotowa – podróż do Hiszpanii w mgnieniu oka.

Italia na zielono, czyli Tagliatelle w sosie gorgonzola

Niewiele znamy osób, które nie lubią sera, dlatego pozycja zielonego makaronu tagliatelle, czyli wstążek, z pomidorkami koktajlowymi i cukinią w kremowym sosie na bazie gorgonzoli, wydaje nam się bardziej niż trafiona. Wegetariańskie Włochy w nieco innej odsłonie to także propozycja iście ekspresowa – 7 minut i gotowe! Poza niewątpliwym aspektem smakowym, warto zauważyć także ten wizualny: jeśli dobrze to rozegrasz, to może nawet zdążysz zrobić instastory swojego pięknego, zielonego talerza!

Grecka uczta, czyli Moussaka

„Kalimera” oznacza po grecku „dzień dobry” – a ten na pewno będzie dobry po takim obiedzie, jak moussaka! Sos beszamelowy, soczysty bakłażan i cukinia, aromatyczne mięso wołowe w sosie pomidorowym, a to wszystko obsypane ciągnącą się delikatną mozzarellą. Co lepsze, jest to danie #fastgood, czyli takie, które nie wymaga właściwie żadnego wysiłku w jego przygotowaniu, a nadal jest bogate w składniki odżywcze i odpowiednio zbilansowane. Dokładniej, moussaka od FRoSTY to danie do piekarnika lub mikrofali na odpowiednio 25 lub 8-9 minut. Niewielki nakład pracy, a wielka przyjemność z jedzenia – polecamy!

Wniosek jest jeden: DA SIĘ jeść szybko, smacznie i bez dodatków do żywności. Aż grzech nie spróbować!

Reklama