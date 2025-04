Do prawdziwych świątecznych rarytasów zaliczamy pierogi z kapustą i grzybami. To dla wielu ulubione danie wigilijnej wieczerzy. Wydawałoby się, że nie ma bardziej polskiej potrawy, jednak według danych historycznych, najstarsze pierogi pochodzą z Chin. Tam to danie tradycyjne na Nowy Rok, które nazywa się jiaozi.

W Polsce pierogi przygotowywano już w XIII wieku. Przepis sprowadzony został prawdopodobnie z Dalekiego Wschodu porzez Ruś i pozostał z nami do dziś. Ta uwielbiana, obecnie na całym świecie, potrawa smakuje doskonale zarówno na słono, jak i na słodko, z grzybami i kapustą, ale też z warzywami, serem – wariantów jest tyle, ile gospodyń.

Obecność pierogów na świątecznym stole zapewnia, zgodnie ze staropolską tradycją, ochronę przed głodem i biedą, przez cały rok. Przygotowaliśmy więc dla was trzy przepisy na pyszne pierogi świąteczne: tradycyjne – z kapustą i grzybami, pieczone ze szpinakiem oraz gotowane z tuńczykiem.

Pierogi z kapustą i grzybami

Składniki:

Na ciasto:

4 szklanki maki

1 łyżeczka soli

2 łyżeczki oleju

ok. 2 szklanek ciepłej wody

Na farsz:

1 kg kiszonej kapusty

ok. 30 dag suszonych grzybów

2 średniej wielkości cebule

olej lub masło do podsmażenia cebuli

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Grzyby opłucz, zalej zimną wodą i odstaw na kilka godzin. Ugotuj w tej samej wodzie (ok. 15 minut), odsącz i drobno posiekaj. Wodę pozostaw. Kapustę odciśnij z płynu. Drobno pokrojoną cebulę przesmaż na złoty kolor na tłuszczu. Przełóż do garnka, dodaj posiekaną kapustę i grzyby, zalej wodą z grzybów i duś na małym ogniu do odparowania całej wody. Dopraw solą i pieprzem. Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj sól i olej. Stopniowo dolewając ciepłą wodę wyrabiaj ok. 15 minut, aż ciasto będzie miękkie i elastyczne. Przykryj je ściereczką. Ciasto wałkuj partiami na placki, wykrawaj kółka, nakładaj farsz i zlepiaj pierogi. Gotuj w osolonej wodzie ok. 3-5 minut. Podawaj z podsmażoną cebulą.

Pieczone pierogi ze szpinakiem

Składniki:

Na ciasto:

10 dag masła

40 dag ugotowanych ziemniaków

30 dag mąki

łyżeczka soli

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki tymianku

duże jajko

Na farsz:

50 dag liści szpinaku

30 dag sera feta

4 ząbki czosnku

kminek

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Wymieszaj utłuczone ziemniaki z masłem, połową jajka, mąką, proszkiem do pieczenia, szczyptą soli i tymiankiem. Zagnieć miękkie ciasto. Zawiń w folię i włóż do lodówki na czas przygotowania farszu. Zblanszuj szpinak, odciśnij wodę. Dodaj utartą fetę, czosnek przeciśnięty przez praskę i przyprawy, wymieszaj dokładnie. Ostudź farsz. Niezbyt cienko rozwałkuj ciasto i wycinaj z niego kółka o średnicy ok. 7-8 cm. Na każdy kawałek nałóż łyżeczkę farszu i zlep pierogi. Gotowe pierogi posmaruj resztą roztrzepanego jajka i posyp kminkiem. Piecz około 25-30 minut w temperaturze 180 stopni C, aż będą ładnie przyrumienione. Podawaj na gorąco, np. z ostrym sosem pomidorowym lub jogurtem przyprawionym czosnkiem.

Pierogi z tuńczykiem

Składniki:

Na ciasto:

2,5 szklanki mąki

2 jajka

łyżka oleju

Na farsz:

ok. 60 dag ziemniaków

puszka tuńczyka w sosie własnym

1/2 czerwonej papryki

cebula

2,5 łyżki oleju

pieprz

sól

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj i pokrój w kostkę. Paprykę i cebulę umyj, pokrój w drobną kostkę, przesmaż na oleju. Połącz z ziemniakami i odsączonym, rozdrobnionym tuńczykiem. Dopraw pieprzem i solą. Całość wymieszaj. Z mąki, jajek, 1/4 szklanki ciepłej wody, oleju i soli zagnieć ciasto. Dodaj farsz i zlep brzegi. Pierogi gotuj w osolonej wodzie, od wypłynięcia ok. 3 minuty. Polej masłem z natką, pierogi możesz też podsmażyć.

