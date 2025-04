Dobrze zaparzona kawa jest kluczem do sukcesu w przypadku każdego aromatycznego cappuccino, mokki czy espresso. Odpowiednie ziarna oraz palenie pozwalają cieszyć się wyjątkowym i niepowtarzalnym smakiem.

1. Wydobądź z ziaren to, co najlepsze!

Ekspres Saeco Xelsis wydobywa z każdego ziarna to co najlepsze. Jest łatwy w obsłudze oraz pozwala personalizować parametry kawy.

2. Skróć czas przygotowań o połowę!

Dzięki funkcjonalności LatteDuo możemy zaparzyć doskonały napój od razu dla dwojga, skracając tym samym czas przygotowań.

3. Dostosuj grubość zmielenia do napoju

Istotne jest, by dopasować grubość zmielenia ziaren do wykonanego napoju. To kluczowy proces w dążeniu do najlepszego aromatu. O smak kawy zadba też filtr AquaClean, który zapewnia parzenie kawy zawsze z krystalicznie czystej i wolnej od zanieczyszczeń wody oraz pozwala dużo rzadziej odkamieniać ekspres.

4. Eksperymentuj z dodatkami!

Możemy wykorzystać do tego bitą śmietanę, najlepiej tą przygotowaną samodzielnie, sosy oraz posypki. W zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, sprawdzi się również dodatek rumu, koniaku lub ajerkoniaku.

5. Ciesz się ulubioną kawą!

Możesz skorzystać też z przepisu przygotowanego przez baristę i trenera z Warsaw School Of Coffee, Marcina Kozickiego i wyczarować Migdałową Mokkę.

Migdałowa Mokka

Składniki:

espresso

syrop migdałowy (10ml)

sos czekoladowy (10ml) lub ½ tabliczki czekolady

mleko

bita śmietana

płatki migdałowe do dekoracji

Przygotowanie:

najpierw przygotowujemy świeżo zaparzone espresso. Dolewamy dostosowaną do swoich potrzeb ilość syropu migdałowego i sosu czekoladowego. Wlewamy je po ściankach wysokiej szklanki tak, aby utworzyły wzorek. Wlewamy stopniowo kawę i uzupełniamy bitą śmietaną. Na koniec posypujemy pokruszonymi migdałami lub płatkami migdałowymi.

Rekomendowane ceny ekspresów Saeco Xelsis wynoszą:

SM7580/00 - 5599 PLN

SM7581/00 - 5819 PLN

SM7680/00 - 6489 PLN

SM7683/00 - 6709 PLN

SM7685/00 - 7609 PLN

