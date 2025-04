Fot. Fotolia

Koktajl nie może zastąpić pełnowartościowego obiadu

Najlepiej sprawdzają się w formie dodatku do urozmaiconego menu. „Zielone koktajle to dobry sposób na przemycenie codziennej dawki warzyw, oczyszczenie i uregulowanie wewnętrznej gospodarki. Nie są jednak alternatywą dla codziennej diety – tłumaczy ekspert z zespołu Noble Health, Agnieszka Owczarek. To rodzaj zdrowej przekąski na drugie śniadanie, podwieczorek lub deser, ale nigdy nie będą stanowiły np. pełnowartościowego obiadu.

Z czego zrobić smaczny koktajl?

Przepis na dobry koktajl jest bajecznie prosty: wystarczy wyjąć z lodówki trzy owoce lub warzywa, dolać trochę wody i wrzucić do blendera albo sokowirówki. Niektóre witaminy dobrze przyswajają się tylko w połączeniu z tłuszczami, dlatego warto dodać do napoju kilka kropel oleju, np. winogronowego.

Owoce:

mango, kiwi, banan, jabłko, awokado, porzeczka, truskawka, malina, jagoda, cytrusy, arbuz.

Warzywa:

kapusta, pomidor, marchew, natka pietruszki, szpinak, jarmuż, ogórki, rzeżucha, burak.

Zioła:

melisa, cynamon, imbir, tymianek, pieprz, kminek, papryka chili, bazylia, mięta, oregano.

Dodatki:

otręby, nasiona, pestki, siemię lniane, orzechy, suszone warzywa i owoce, miód.

