Sok z buraków to prawdziwa bomba witaminowa. Jest cennym źródłem witamin z grupy B oraz łatwo przyswajalnego żelaza. Regularnie pity pomaga walczyć z nadciśnieniem tętniczym, wzmacnia odporność oraz wspiera proces odchudzania. Możesz kupić go w sklepach i marketach albo zrobić samodzielnie pyszną, domową wersję.

Wyciskarka lub sokowirówka to nie tylko spory koszt, ale także dość dużo zajętego miejsca na blacie kuchennym. Jeśli więc twoja kuchnia jest niewielka i nie chcesz zagracać jej kolejnymi sprzętami, zdecydowanie wystarczy ci blender. Z jego pomocą zrobisz pyszny i zdrowy sok z buraka.

Składniki:

1,5 kilograma buraków,

ok. 2 litry wody mineralnej,

opcjonalnie łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Buraki dokładnie umyj i obierz lub oskrob. Używaj do tego rękawiczek, aby nie zabarwić dłoni. Gotowe buraki pokrój na połówki lub ćwiartki i wrzuć do misy blendera. Opcjonalnie dodaj cukier. Dodaj najpierw połowę wody i zacznij blendować na wysokich obrotach. Jeśli gotowy mus będzie za gęsty, dodaj jeszcze trochę wody i ponownie zblenduj. Następnie przeciśnij całość przez gazę lub przetrzyj przez gęste sito. W ten sposób powstanie sok i pozbędziesz się piany powstałej z blendowania. Tak przygotowany, odfiltrowany sok z buraków przelej do butelek lub słoików i zamknij lub dodatkowo zapasteryzuj.

fot. Domowy sok z buraków bez wyciskarki/Adobe Stock, olepeshkina

W internecie możesz spotkać się z tezą, że sok z buraka musi odstać minimum pół godziny, ponieważ może zaszkodzić lub nawet być trucizną. Jest to jednak mit i nie ma potrzeby czekać, aż sok odstanie. Możesz wypić go tuż po wyciśnięciu.

Faktem jest jednak, że czasem sok z buraka może zaszkodzić. Przeciwwskazaniem jest przede wszystkim kamica nerkowa, zespół jelita drażliwego, niedociśnienie oraz choroby układu moczowego. Jeśli jednak nie masz żadnych dolegliwości po wypiciu soku, możesz spokojnie sięgać po niego regularnie.

Sok z buraków możesz uzupełnić również innymi owocami i warzywami. Idealnie sprawdzą się jabłka oraz marchewki, które sprawią, że sok będzie słodszy. Świetnie sprawdzą się także arbuzy, które mają mnóstwo wody oraz borówki lub jagody, które podbiją kolor i właściwości zdrowotne.

Dodanie innych składników sprawi również, że zniknie charakterystyczny dla buraków ziemisty smak. Wykorzystaj np. sok z cytryny, pomarańczy, a także świeże listki mięty.

Odpowiednio zapasteryzowany i szczelnie zamknięty sok z buraków możesz przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu nawet kilka miesięcy. Jeśli chcesz zużyć go na bieżąco, możesz trzymać go w lodówce ok. 4-5 dni.

Musisz jednak zawsze trzymać go w szczelnie zamkniętym słoiku. Zawsze używaj nową zakrętkę, aby mieć pewność, że całość jest naprawdę dobrze zamknięta.

fot. Jak zrobić sok z buraków bez wyciskarki/Adobe Stock, istetiana

