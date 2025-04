Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

8,5 kg pigwy,

4,5 l wody,

2 kg cukru,

3 g pożywki,

1 opakowanie aktywnych drożdży winiarskich.

Reklama

Potrzebny sprzęt:

maszynka do mielenia,

pojemnik fermentacyjny,

gąsior z korkiem,

rurka fermentacyjna,

wężyk,

butelki i korki.

Przygotowanie:

Wino z pigwy ma delikatny smak, a jego moc można zwiększać i zmniejszać ilością wody, cukru i owoców. Z podanego przepisu uzyskasz około 10 litrów wina o mocy 13%.

Jeśli chcesz, by twoje wino z pigwy miało 11% alkoholu, użyj 8 kg pigwy, 5 litrów wody, 2 g pożywki i 1,7 kg cukru. 17% trunek uzyskasz z 9 kg owoców, 4 litrów wody, 2,8 kg cukru i 3 g pożywki.

Do przygotowania trunku użyj wyłącznie bardzo dojrzałych owoców, a wszelkie nadgniłe wyrzuć.

Pigwa jest twarda, dlatego najprościej użyć maszynki do mielenia mięsa z przystawką do owoców lub rozdrabniarki. Owoce na wino z pigwy możesz także drobno pokroić, jednak przy takiej ilości owoców będzie to męczące.

Oto jak zrobić wino z pigwy krok po kroku:

Owoce pigwy dokładnie umyj szorując skórkę, ponieważ nie będziesz obierać owoców. Wyrzuć ogonki i nadpsute części, wytnij gniazda nasienne. Pigwę rozdrobnij w maszynce lub zetrzyj, miazgę przełóż do umytego i odkażonego pojemnika fermentacyjnego. Z 3,5 litra wody oraz 1,5 kg cukru zrób syrop cukrowy, rozpuszczając cukier w podgrzanej wodzie. Ostudź syrop. Drożdże rozmieszaj z 2 łyżeczkami cukru w niewielkiej ilości wody. Odstaw na 30 minut. Do miazgi owocowej dodaj syrop cukrowy, namnożone drożdże i pożywkę. Zawartość dokładnie zamieszaj. Pojemnik zamknij pokrywą i zamontuj rurkę fermentacyjną. Odstaw na 2 tygodnie, raz dziennie mieszając zawartość pojemnika. Po upływie 2 tygodni otwórz pojemnik z nastawem pigwowym i całą zawartość przecedź tak, by uzyskać sok. Dociskaj owoce pigwy, by pozyskać z nich jak najwięcej smaku. Uzyskaną ciecz powoli przelej do gąsiora. Z 1 litra wody i 1 kg cukru przygotuj syrop cukrowy i ostudź. Chłodny syrop wlej do nastawu, zamknij balon korkiem z rurką fermentacyjną (do rurki wlej trochę wody). Odstaw wino z pigwy na kilka tygodni na podwyższeniu, aż drożdże się uspokoją i osiądą na dnie. Po upływie kilku tygodni ustaw czysty pojemnik, do którego zlejesz za pomocą wężyka płyn. Uważaj, by nie zassać przy tym osadu. Gąsior dokładnie umyj i osusz, przelej do niego zlany wcześniej płyn. Odstaw na 1 miesiąc, aż na dnie osiądzie osad. Po upływie miesiąca znów powtórz czynność ze zlewaniem płynu, balon umyj, z powrotem napełnij płynem. Jeśli po upływie kolejnego miesiąca płyn nie jest klarowny, czynność powtórz. Klarowny płyn przelej do butelek i zamknij je korkiem. Odłóż wino z pigwy do leżakowania.

Wino z pigwy najlepiej smakuje po roku, dopiero wtedy jego smak jest w pełni dojrzały. Im dłużej leżakuje, tym lepiej.

Reklama

Zobacz inne przepisy na wino:

Wino z jabłek - 3 sprawdzone przepisy

Wino z winogron krok po kroku

Wino z czarnej porzeczki - 3 różne przepisy