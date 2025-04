Wino z czerwonych porzeczek - sprawdzony przepis babci Irenki na letni trunek

Wino z czerwonych porzeczek możesz przygotować w wariancie o mocy 9% albo 11%. Do pierwszej wersji będziesz potrzebować 2 kg czerwonych porzeczek, a do drugiej ok. 2,25 kg. Do wyrobu wina z czerwonych porzeczek najlepiej wykorzystać bardzo dojrzałe owoce. Te, które dopiero lekko dojrzały, mogą okazać się zbyt cierpkie i zepsuć smak trunku.