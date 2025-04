Aby przygotować kolorowe drinki niewielkim kosztem, przygotuj soki owocowe oraz barwione wódki. Zamiast kupować dużych butelek, postaw na mniejsze albo tzw. małpki - często potrzebujesz jedynie niewielkiej ilości, aby powstał pyszny drink na imprezę.

„I cytrynka, oliwka, tomato i gorzała” - tymi słowami opisuje ten drink pewien znany ze starej polskiej komedii gangster. Krwawa Mary to bardzo popularna propozycja na imprezę, domówkę czy eleganckie przyjęcie, ale będzie smakować tylko osobom, które lubią sok pomidorowy. Możesz ubarwić gotowy drink szczyptą chili lub chlustem sosu tabasco.

Składniki:

50 ml wódki,

100 ml soku pomidorowego,

łyżeczka soku z cytryny,

pokruszone kostki lodu,

szczypta soli i pieprzu,

opcjonalnie chlust sosu tabasco.

Sposób przygotowania:

Do naczynia wlej wszystkie składniki i wymieszaj, ale nie wstrząsaj. Do szklanki włóż pokruszone kostki lodu i zalej gotowym drinkiem. Udekoruj listkami mięty albo kawałkiem selera naciowego.

fot. Tanie drinki z wódką: blood mary/Adobe Stock, petrrgoskov

Sez on the beach to kolorowy i słodki drink, który idealnie podkreśla każdy imprezowy wieczór. Świetnie sprawdzi się zarówno na babskie plotki, jak i szaloną zabawę sylwestrową czy urodzinową.

Składniki:

100 ml wódki,

50 ml likieru brzoskwiniowego,

70 ml syropu lub soku z żurawiny,

80 ml soku pomarańczowego,

połówka brzoskwini.

Sposób przygotowania:

Brzoskwinię pokrój na cząstki i włóż do szklanki. Następnie zalej brzoskwinie wódką, dodaj likier oraz soki. Rób to powoli, aby składniki nie połączyły się zbyt szybko - w ten sposób powstanie ciekawy, kolorowy efekt. Nie mieszaj przed podaniem. Możesz dodać także pokruszone kostki lodu.

fot. Tanie drinki do zrobienia w domu/Adobe Stock, Maria Medvedeva

Wściekły pies to bardziej szot alkoholowy, niż drink, ale idealnie sprawdzi się na zakrapiane imprezy. Jest to propozycja dla odważnych - połączenie wódki z ostrym sosem może naprawdę palić w gardło! Najlepiej wykorzystaj do tego przepisu gęsty syrop barmański, aby efekt był jeszcze lepszy.

Składniki:

30 ml wódki,

25 ml syropu malinowego lub żurawinowego,

spory chlust tabasco.

Sposób przygotowania:

Do kieliszka wlej wódkę, a następnie syrop owocowy oraz tabasco. Poczekaj, aż ciężki sok opadnie na dno. Nie mieszaj.

fot. Tanie drinki na imprezę/Adobe Stock, Lukasz Machowczyk

Szarlotka to słodko-kwaśny drink, który idealnie sprawdza się w każdej okazji. Możesz zrobić go w kieliszku jako gęsty shot lub w większym szkle jako typowy imprezowy koktajl. Zamiast klasycznej wódki możesz sięgnąć po cytrynówkę i stworzyć pyszny drink na wódce smakowej. Wtedy pomiń etap soku z cytryny.

Składniki:

50 ml wódki,

150 ml soku jabłkowego,

2 łyżki soku z cytryny,

szczypta cynamonu,

łyżka cukru,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Cukier rozsyp na blacie, brzeg kieliszka zamocz w wodzie, a następnie od razu w cukrze. Następnie do środka włóż kostki lodu oraz cynamon. Dodaj pozostałe składniki i delikatnie wymieszaj słomką. Podawaj z listkiem mięty.

fot. Tanie drinki z wódką: szarlotka/Adobe Stock, Александр Травкин

Sok pomarańczowy jest doskonałą bazą do słodkich i kwaśnych drinków. Świetnie sprawdzi się także po prostu do wymieszania z wódką. W tej wersji wykorzystaj cytrynówkę i dodaj plasterki pomarańczy - efekt będzie doskonały!

Składniki:

50 ml wódki cytrynowej,

150 ml soku pomarańczowego,

pokruszone kostki lodu,

plasterki pomarańczy,

gałązka rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Do szklanki wlej wszystkie płynne składniki i dokładnie wymieszaj. W docelowym kieliszku umieść kostki lodu, rozmaryn oraz plasterki pomarańczy. Dodaj przygotowany drink i udekoruj całość wedle uznania.

fot. Tanie drinki - orange tree/Adobe Stock, Maria Shchipakina

