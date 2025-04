Jak zrobić syrop cukrowy w domu i do czego go używać? Prosty i szybki przepis

Syrop cukrowy przygotujesz w domu w kilka chwil. Wszystko, co jest ci potrzebne to cukier (biały lub trzcinowy) i woda. Możesz również dodać łyżkę soku z cytryny. Domowy syrop cukrowy przechowuj w lodówce w szklanej butelce lub słoiczku. Sprawdź, jak go zrobić krok po kroku i do czego wykorzystać.