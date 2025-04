Według badań przeprowadzonych na zlecenie Żywiec Zdrój co czwarty Polak kłamie przynajmniej raz w miesiącu, a co piąty w ogóle nie przyznaje się do ukrywania prawdy. Jak zatem ufać temu, co na każdym kroku mówią nam reklamy, jeśli często nie pokrywa się to w całości z prawdą?

O czym kłamiemy?

Nawet drobne kłamstwa stają się uciążliwe, gdy słyszy się je zbyt często. Prawie połowa ankietowanych w badaniu uznała, że reklamy kłamią. Napój słodzony stewią, a w składzie cukier na drugim miejscu? Chyba nikogo już nie dziwią takie zagrywki. Nie znaczy to jednak, że akceptujemy takie zagrania! Coraz chętniej sięgamy po takie produkty, których składu jesteśmy pewni. Czym jest dla Polaków czysta prawda?

Mówienie jak jest, bez zatajonych faktów, haczyków ani kruczków - taka według Polaków powinna być prawda. Co ciekawe, tylko 5% ankietowanych twierdzi, że nigdy w życiu nikogo nie okłamało. Co ukrywamy najczęściej? Zwykle są to niewinne kłamstewka, a czasem nawet okłamywanie samego siebie.

Zdrowy, naturalny skład - bez owijania w bawełnę

Sparkles to zdrowa alternatywa dla napojów gazowanych. Nowość od Żywiec Zdrój nie rzuca jednak słów na wiatr! Naturalny, prosty skład jest tego twardym dowodem. To połączenie wody gazowanej, soku z cytryny i naturalnych aromatów. I to wszystko! Żadnych słodzików, cukru, kalorii, aromatów ani innych zbędnych dodatków „e”.

Napój jest dostępny w trzech wersjach smakowych:

limonka

mięta

agrest i czarna porzeczka.

Dla kogo jest seria Sparkles? Dla każdego! Szczególnie polecamy ją tym, którym skład nie jest obojętny, a do tej pory stronili od napojów gazowanych. Nowość od Żywiec Zdrój nie ma nic do ukrycia. Za to bardzo wiele do zaoferowania!