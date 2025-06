Nie narzekajmy - korzystajmy. Lato przed nami, promienie słoneczne dodają energii, natura raczy nas kolorami. Nieważne, czy spędzamy je na balkonie, w lesie, czy na wyjeździe. Warto po prostu pamiętać o nas samych, znaleźć czas na własne przyjemności. Każdy jest inny i każdy ma inną definicję szczęścia, ale zawsze warto pielęgnować te momenty, które dają nam radość.

Reklama

Włochy, Grecja, Karaiby - w te bajeczne miejsca możecie się przenieść dzięki niezwykłym aromatom herbatek TEEKANNE. Kto wie, może niebawem zabierzecie je ze sobą także na wycieczkę?

Poczuj słoneczną Italię - odkryj „Italian Lemon” TEEKANNE

Mat. prasowe

Przenieście się do gorącej Sycylii dzięki aromatowi dojrzałych cytryn. To właśnie z tej wyspy pochodzi 90% włoskiej produkcji tych owoców. Połączenie tamtejszego słońca i wulkanicznej gleby sprawia, że cytryny są właśnie tak mocno aromatyczne. Będąc na Sycylii możecie zatrzymać się u gospodarzy prowadzących cytrynowy sad… ale możecie też przenieść się na tę słoneczną wyspę dzięki filiżance herbatki „Italian Lemon” od TEEKANNE, która swoim aromatem dodaje energii i przywołuje najlepsze wakacyjne wspomnienia, lub… pozwala je dopiero kreować:)

Greckie lato z „Grecką Morelą” od TEEKANNE

Mat. prasowe

Słońce, cień drzew oliwnych i smak dojrzałych, soczystych moreli połączony z delikatnymi nutami owocowymi - brzmi jak sielski czas? Nie przez przypadek to właśnie to połączenie smaków przenosi nas nad Morze Jońskie i Egejskie.

To właśnie w Grecji (głównie na Peloponezie) hoduje się wyjątkową odmianę moreli „Bebekou”, które są niezwykle słodkie. Sprzyja temu ciepły klimat i żyzna gleba.

Ten aromat przeniesiono do herbatki „Grecka Morela” TEEKANNE, dzięki czemu codziennie możemy czuć grecki klimat.

Karaiby w kubku? Tak, z „Karaibskim Mango”

Mat. prasowe

Karaiby kojarzą się wam z popularnymi filmami? Czas to zmienić. To także królewsko mango. To właśnie tam odbywają się coroczne festiwale mango, będące nawet świętem kultury. Ten owoc ma wiele odmian, dzięki czemu smakowanie go i odkrywanie różnorodnych aromatów to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Egzotyczne mango zamknięte w herbatce „Karaibskie Mango” ma świeży aromat połączony z owocową lekkością, dzięki czemu skutecznie ożywia i dodaje słonecznej energii.

Na ciepło, na zimno, w domu, czy w podróży (nawet tej palcem po mapie), herbatki TEEKANNE o owocowych aromatach przeniosą was w piękny świat odpoczynku i miłych wspomnień.

Można je pić oddzielnie, ale może tak stworzycie ich owocowy miks w jednym dzbanku? W tej podróży zmysłów ogranicza was tylko wyobraźnia.

Reklama

Materiał promocyjny marki TEEKANNE