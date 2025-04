Kiedy za oknem pada śnieg, a temperatura spada poniżej zera, relaks w domu wydaje się być najlepszym pomysłem. Ulubiona książka, serial, film – nareszcie znajdziesz na nie chwilę! A może do wspólnego seansu zaprosisz swoich przyjaciół i najbliższych? Zapoznaj się z naszym krótkim poradnikiem, w którym podpowiemy ci, co zrobić, żeby zimowy relaks stał się jeszcze przyjemniejszy!

Temperatura w górę

Must-have zimowego sezonu to gruby, ciepły koc. Wybierz ten w największym rozmiarze! Owijając się nim na kanapie, poczujesz prawdziwą błogość, a zimowa aura panująca za oknem od razu stanie się przyjemna.

Klimatyczny zapach

Świece zapachowe to nasz słaby punkt. Zimą najchętniej wybieramy te o korzennych zapachach z nutką cynamonu. Kiedy je zapalisz, twój dom nabierze niepowtarzalnego świąteczno-zimowego charakteru!

Dozwolone słodkości

Czekoladowe brownie i piernik to ciasta, które z pewnością umilą każdy mroźny wieczór. Upiecz je ze swoimi przyjaciółmi i cieszcie się chwilą słodkości! Raz na jakiś czas możesz sobie na nią pozwolić, prawda?

Ciepło, cieplej, gorąco!

Rozgrzewający napój, który zniewalająco pachnie i smakuje, to niezbędnik zimowego relaksu! Zrób go sobie i swoim bliskim – od razu was rozgrzeje. My postawiłyśmy na bogate w owocowy smak marki Herbapol, która wybrała najlepsze, sprawdzone przepisy z domowych spiżarni i zamknęła je w butelkach limitowanej jesienno-zimowej edycji syropów Sekrety Smaku. Trzy wyjątkowe połączenia smakowe gwarantują: pięknie pachnący i pełen olejków eterycznych kwiat lipy, kwaskowata i wyrazista pigwa, a także egzotyczny, intensywny imbir.

Idealny zimowy napój

Syropy Herbapol Lublin z limitowanej serii sekrety smaku

Kwiat lipy z miodem

Połączenie aromatycznego kwiatu lipy przełamane słodyczą miodu to nowość stworzona na sezon jesień-zima 2016/2017. Syrop Herbapol o unikalnym smaku przypadnie do gustu całej rodzinie. Idealny również z herbatą.

Pigwa z miodem

Pigwa, ze względu na swój kwaskowaty smak nazywana często polską cytryną, to niezastąpiony owoc w okresie jesienno-zimowym. W syropie Sekrety Smaku Herbapol połączono ją z miodem, który uzupełnia jej aromat o nutkę aksamitnej słodyczy. Syrop o smaku Pigwy z miodem doskonale sprawdzi się jako pyszny napój z wodą, dodatek do herbaty czy deseru.

Imbir

Intensywnie aromatyczny imbir słynie ze swoich właściwości rozgrzewających i dodaje pikanterii wszelkiego rodzaju napojom i przysmakom. Wyśmienity syrop Herbapol o smaku egzotycznego korzenia jest doskonały nie tylko w połączeniu z gorącą wodą i cytryną, ale także jako dodatek do herbaty, grzanego wina czy piwa.

Wybierz swój ulubiony smak i zakochaj się w zimowym relaksie!