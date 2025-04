Drinki bez alkoholu, za to z kruszonym lodem, orzeźwiającymi owocami i ziołami, są doskonałe na upalne popołudnie na balkonie czy aperitif na domowym przyjęciu. Jak piją je Włosi – naród, który jak żaden inny potrafi cieszyć się każdą chwilą ciepłego lata?

Zuzanna Ploch, właścicielka bloga o kuchni śródziemnomorskiej chilliczosnekioliwa.pl, zdradza nam kilka włoskich przepisów na drinki z kruszonym lodem, które bez problemu można przyrządzić w domu.

Włosi słyną nie tylko ze swoich pysznych potraw, ale również alkoholi i drinków, które wyrażają ich wesoły i beztroski sposób na życie. Drink i małe przekąski, czyli słynne włoskie aperitivo, to doskonały pretekst do spotkań towarzyskich, na które mamy szczególną ochotę w ciepłe dni. Jednak alkohol odwadnia nasz organizm, dlatego gdy na dworze jest upał, bezpieczniejszą opcją jest sięgnięcie po drinki bezalkoholowe. Przygotowanie fantazyjnych koktajli z dodatkiem owoców, ziół oraz oczywiście górą lodu to spora przyjemność, zwłaszcza gdy cieszymy się nimi bez wyrzutów sumienia. Drinki bezalkoholowe orzeźwiają, wyglądają pięknie, smakują wyśmienicie i szybko wprowadzą nas w letni nastrój.

Jak zrobić lód do drinków?



Nie ma nic lepszego niż zimny napój w gorący dzień, a najbardziej orzeźwiającym składnikiem drinków jest oczywiście lód. Zapewnia lepszy balans smakowy koktajlu oraz odpowiednie schłodzenie naszej mikstury. Jednak nie do każdego drinka nadaje się zwykły lód w kostkach. Przykładowo trudno jest sobie wyobrazić drinki takie jak mojito czy caipirinha bez lodu kruszonego. W porównaniu z lodem w kostkach kruszony lód niemal od razu schłodzi nasz napój, co jest szczególnie pożądane w czasie upałów.

Niestety, niełatwo jest zrobić kruszony lód w warunkach domowych, nie każdy będzie miał przecież ochotę zaopatrywać się w specjalną kruszarkę. Dużo prościej jest wykorzystać do tego celu blender o odpowiedniej mocy i funkcjach. Jego moc powinna wynosić co najmniej 1000 W, dzięki czemu bez trudu kruszy lód i rozdrabnia inne twarde składniki, jak parmezan czy orzechy. Najlepiej wybrać model z przystawką ze specjalnie wyprofilowanymi nożami rozdrabniającymi lód już w 15 sekund. Dzięki funkcji Smart Speed można regulować prędkość obrotów siłą nacisku palca na przycisk i zdecydować, jak drobno lód ma zostać pokruszony.

Na koniec należy pamiętać tylko, że pokruszony lód szybko się roztapia, dlatego kruszymy go tuż przed wykorzystaniem i od razu przekładamy do naszych drinków.

Przepisy na drinki we włoskim stylu



Jak zrobić bezalkoholowe bellini – virgin bellini?



Bellini, czyli lekki, owocowy drink został wymyślony na cześć włoskiego malarza, Giovanniego Belliniego. Kolor drinka podobno nawiązuje do barw, jakie możemy podziwiać na jego obrazach. Podany w kieliszku do szampana wygląda bardzo elegancko, sprawdzi się więc też na przyjęciu w ogrodzie czy na weselu.

Składniki (na 4 drinki):

2 brzoskwinie

250 ml soku brzoskwiniowego (można zamienić na brzoskwiniowo-jabłkowy)

½ łyżeczki soku z cytryny

250 ml wody gazowanej

garść malin do dekoracji

lód

Sposób wykonania:

1. Z brzoskwiń usuń skórkę oraz pestki i pokrój je na kawałki. Do pojemnika blendera z nałożonym nożem do szatkowania włóż brzoskwinie oraz wlej sok brzoskwiniowy i zmiksuj na gładką masę.

2. Dodaj sok z cytryny i wodę gazowaną. Miksuj ponownie przez kilka sekund. Przelej do dzbanka.

3. W pojemniku blendera umieść nóż do kruszenia lodu. Wsyp kostki lodu i pokrusz je tak drobno, jak lubisz.

4. Koktajl przygotuj w wysokich kieliszkach do szampana, tzw. fletach lub pucharkach. Wsyp kruszony lód, a następnie bezalkoholowe bellini. Udekoruj malinami i podawaj.

Aperol spritz – wersja bezalkoholowa

Aperol spritz to najpopularniejszy włoski drink złożony z prosecco, wody sodowej oraz aperolu, czyli aperitifu o jasnoczerwonym kolorze przygotowywanego na bazie goryczki, gorzkiej pomarańczy, rabarbaru i wyciągu z ziół. Aby zrobić aperol spritz w wersji virgin, wystarczy sięgnąć po lemoniadę oraz crodino, czyli bezalkoholowy zamiennik aperolu dostępny w sklepach z produktami włoskimi.

Składniki (na 1 drink):

75 ml lemoniady dobrej jakości

50 ml Crodino Arancia Rossa

25 ml wody gazowanej

lód

pół plasterka pomarańczy do dekoracji

Sposób wykonania:

1. Lód rozdrobnij w blenderze z nałożonym nożem do kruszenia lodu.

2. Szklankę lub kieliszek do wina wypełnij lodem do połowy. Następnie wlej lemoniadę, crodino oraz wodę gazowaną. Udekoruj plasterkiem pomarańczy.

Virgin mojito truskawkowe z cytryną i bazylią

Mojito to jeden z najbardziej orzeźwiających drinków. Można go przygotować nie tylko na bazie mięty, ale również uwielbianej przez Włochów bazylii, z dodatkiem cytryny i świeżych truskawek.

Składniki (na 1 drink):

50 g truskawek

½ cytryny pokrojonej na półksiężyce

2 łyżeczki brązowego cukru

8 małych listków bazylii

woda gazowana

lód

Sposób wykonania:

1. Z truskawek usuń szypułki i pokrój na pół. Umieść w misce i zmiksuj na mus blenderem ręcznym.

2. Do wysokiej szklanki włóż cytrynę, brązowy cukier oraz listki bazylii. Ugnieć przy pomocy ugniatacza (muddlera) lub drewnianej łyżki. Dodaj mus z truskawek.

3. Lód rozdrobnij w specjalnym pojemniku blendera z nałożonym nożem do kruszenia lodu. Wypełnij nim szklankę do połowy. Dopełnij wodą gazowaną i wymieszaj. Udekoruj plasterkiem cytryny i listkiem bazylii.

Przepis na spritzer cytrusowy z rozmarynem

Spritzery to napoje na bazie białego wina i wody gazowanej. W mojej wersji znajdziesz aromatyczny i prosty do zrobienia syrop cytrusowo-rozmarynowy.

Składniki (na 4 drinki):

2 pomarańcze, odmiana sokowa

2 cytryny

4 gałązki rozmarynu

150 g cukru lub ksylitolu

pół szklanki wody

woda gazowana

lód

plasterki cytrusów i gałązki rozmarynu do dekoracji

Sposób wykonania:

1. Przygotuj syrop – nad rondelkiem obetrzyj skórkę z 1 pomarańczy i 1 cytryny. Następnie wyciśnij do rondelka sok ze wszystkich cytrusów. Dodaj gałązki rozmarynu, cukier lub ksylitol oraz wodę.

2. Postaw rondelek na kuchence i gotuj syrop na średnim ogniu przez 15 minut, często mieszając, aby cukier się rozpuścił. Zdejmij z ognia, zostaw do ostygnięcia, a następnie przecedź.

3. Lód rozdrobnij w blenderze z nałożonym nożem do kruszenia lodu.

4. W dużej szklance lub słoiku umieść kruszony lód. Nalej syrop, po ok. 3-4 łyżki na porcję, dodaj po kilka plasterków cytrusów i gałązkę rozmarynu. Dopełnij wodą gazowaną.

Autorką tekstu jest Zuzanna Ploch, właścicielka bloga o kuchni śródziemnomorskiej chilliczosnekioliwa.pl. Artykuł powstał we współpracy z marką Braun.