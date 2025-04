Jak zrobić sok z aronii siostry Anastazji? Bardzo ważne jest wykorzystanie nie tylko owoców, ale także liści owoców (wiśni, malin albo porzeczki). Dzięki temu gotowy napój zyska jeszcze ciekawszy, bardziej orzeźwiający smak. Przepis jest bardzo prosty, zresztą zobacz sama!

Spis treści:

Nie wiesz, co zrobić z aronii? Dojrzałe owoce sprawdzą się jako dodatek do ciast i deserów, a także przetworów. Możesz zrobić pyszną nalewkę z aronii albo postawić na orzeźwiający sok z przepisu siostry Anastazji.

Składniki:

2 kg dojrzałych, przebranych owoców aronii,

3 l wody,

spora garść liści malin, porzeczki albo wiśni,

2 kg cukru,

3 łyżeczki kwasku cytrynowego.

Sposób przygotowania:

Umyte, przebrane i dokładnie oczyszczone owoce wrzuć do garnka i wymieszaj z umytymi, osuszonymi liśćmi. Dolej wodę i zagotuj całość. Gotuj na małym ogniu ok. 20 minut, aż woda mocno się zabarwi. Następnie odstaw garnek na całą noc. Następnie zlej całość, przecedź resztki owoców oraz liście. Do płynu dodaj cukier i kwasek cytrynowy. Ponownie zagotuj. Gotuj na wolnym ogniu ok. 30 minut, zbierając na bieżąco szumowiny. Gotowy sok przelej do butelek i zapasteryzuj. Jeśli wyszło ci dużo słoików lub butelek, spróbuj pasteryzacji w zmywarce - to szybki sposób na dużą ilość przetworów.

fot. Sok z aronii siostry Anastazji/Adobe Stock, Yotka

Zdarza się, że przetwory z aronii, w tym też soki, bywają cierpkie. Jeśli wolisz bardziej słodkie smaki, jest na to sposób. Wystarczy, że lekko przymrozisz aronię przed przygotowaniem soku. Oczyść ją, przebierz, a następnie włóż na kilka dni do zamrażalnika. Możesz także poczekać ze zbieraniem aronii do pierwszych przymrozków, efekt będzie ten sam.

Przymrożone owoce stracą sporo cierpkiego smaku, dzięki czemu będą idealnym składnikiem soków, nalewek oraz kremów do ciast.

Jak zrobić sok z mrożonych aronii?

Przepis na sok z mrożonych aronii będzie taki sam, jednak wcześniej musisz owoce rozmrozić i lekko zgnieść, np. tłuczkiem do ziemniaków. Nie rób z nich miazgi, a jedynie wydobądź lekko sok. Następnie zagotuj owoce razem z wodą i liśćmi i postępuj zgodnie z przepisem siostry Anastazji.

fot. Sok z aronii siostry Anastazji/Adobe Stock, borzywoj

