Jak zrobić syrop z imbiru, który będzie dodatkiem do wody, herbaty lub świetnym składnikiem w domowej apteczce? Możesz go jeść także prosto z łyżeczki, szczególnie kiedy czujesz, że łapie cię sezonowa infekcja. Świetnym dodatkiem do herbaty będą także cytryny w syropie imbirowym. Do ich przygotowania wystarczy tylko kilka składników.

Syrop z cytryny i imbiru lub samego imbiru to idealny suplement diety w okresie jesienno-zimowym. Jeśli chcesz ustrzec siebie i swoją rodzinę przed sezonowymi przeziębieniami, dodawaj go do herbaty albo pij prosto z łyżeczki.

Imbir rozgrzewa, działa napotnie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz pomaga zmniejszać gorączkę. Jednocześnie wspiera odporność i chroni przed zachorowaniem.

Syrop imbirowy wypity wieczorem pomaga zwalczyć większość objawów przeziębienia w ciągu nocy. Dodatkowo wspomaga on metabolizm, dzięki czemu usprawnia trawienie, co może okazać się pomocne w przypadku przewlekłych zaparć.

Co ciekawe, syrop z imbiru może okazać się pomocny także w przypadku choroby lokomocyjnej - imbir ma działanie przeciwwymiotne. W niewielkich ilościach mogą go także stosować kobiety w ciąży, aby złagodzić nudności.

Z imbirem powinny uważać osoby z problemami żołądkowymi, szczególnie refluksem czy chorobą wrzodową, a także osoby z zaburzeniami ciśnienia tętniczego.

Do przygotowania syropu imbirowego wystarczą jedynie trzy składniki. Przechowuj go w lodówce, w zapasteryzowanych słoikach lub butelkach i sięga tak często, jak tylko chcesz i potrzebujesz.

Składniki:

150 g obranego korzenia imbiru,

180 g cukru,

220 ml wody.

Sposób przygotowania:

Imbir posiekaj i przełóż do rondelka. Nie ścieraj imbiru na tarce, bo straci zbyt wiele soku. Do rondelka wlej wodę i wsyp cukier. Całość dobrze wymieszaj, aż cukier się rozpuści. Zagotuj, a kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem ok. godzinę. Po tym czasie całość przecedź, aby pozbyć się kawałków imbiru i przelej do czystych butelek. Zapasteryzuj.

Syrop z cytryny i imbiru albo inaczej cytryny w syropie to pyszny dodatek do jesiennych i zimowych herbat. Rozgrzewa, poprawia nastrój i pozwala cieszyć się długimi, chłodnymi wieczorami. Możesz także dodawać go do wody i pić w ciągu dnia.

Składniki:

3 duże cytryny + sok z 2-3 cytryn (ok. 60 ml),

250 ml wody,

180 g drobnego cukru,

300 g obranego imbiru.

Sposób przygotowania:

Cytryny dokładnie sparz wrzątkiem i wyszoruj, a następnie pokrój w plasterki i przełóż do czystego, wyparzonego słoika. Imbir posiekaj, przełóż do rondelka i zalej wodą. Dodaj cukier, lekko zamieszaj, a następnie doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. godzinę pod przykryciem, pozostawiając niewielki "lufcik" w pokrywce. Na ostatnie 5-7 minut do syropu dodaj 2-3 plastry cytryny ze słoika i całość pogotuj. Przelej do słoików z cytrynami, zamknij i zapasteryzuj.

