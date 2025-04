Podpiwek to gazowany napój o niskiej zawartości alkoholu (często klasyfikowany jako bezalkoholowy) oraz charakterystycznym, piwnym smaku. Wytwarzany jest z mąki i drożdży, które fermentują ze sobą i tworzą ciekawą formułę. Możesz kupić gotowy podpiwek albo przygotować go samodzielnie w domu.

Domowy podpiwek możesz zrobić z wykorzystaniem mąki słodowej, ale doskonale sprawdzi się także... kawa zbożowa. Ważne, aby nie była to kawa typu instant i żeby w składzie znajdował się słód jęczmienny. Kawa może być w torebkach lub sypana, najlepsza będzie jednak "Kujawianka".

Składniki:

80 g kawy zbożowej,

ok. 6 l wody,

300 g cukru,

szczypta świeżych drożdży (ok. 3 g),

2 łyżki mielonych szyszek chmielu,

łyżeczka kwasku cytrynowego.

Sposób przygotowania:

Do dużego rondla wlej wodę i doprowadź do wrzenia. Do środka dodaj kawę zbożową i szyszki chmielu. Gotuj na wolnym ogniu ok. 15 minut, co jakiś czas mieszając. Podczas gotowania wytworzy się piana, która z czasem zacznie powoli znikać. Tak przygotowany płyn wystudź do temperatury zbliżonej do pokojowej - powinna być bardzo ciepła, ale nie gorąca. Odlej ok. 200 ml i rozpuść w środku szczyptę drożdży. Następnie wlej z powrotem do rondelka. Dodaj cukier, wymieszaj, aby cały się rozpuścił. Tak przygotowany napój przecedź przez gęste sito lub gazę. Przelej do butelek, mniej więcej do 3/4 wysokości i odstaw na 24 godziny w ciepłym miejscu, ale nie w bezpośrednim nasłonecznieniu. Po 24 godzinach delikatnie spuść ze środka powietrze, zakręć i odstaw w chłodne miejsce na ok. tydzień. Po tym czasie napój będzie gotowy.

Gotowy podpiwek ma ok. 0.5 % alkoholu, czyli dokładnie tyle, ile spora część piw, określanych jako bezalkoholowe. Jest do dopuszczalna ilość w tego typu produktach, dlatego też podpiwek traktowany jest jako napój bezalkoholowy. Pamiętaj jednak, aby nie podawać go dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym, a także osobom, które biorą leki wchodzące w groźne interakcje z alkoholem.

Choć kwas chlebowy i podpiwek smakują podobnie, różni je sposób wytwarzania. Kwas chlebowy oryginalnie robi się na bazie chleba, który fermentuje. Podpiwek natomiast to praca słodu, chmielu oraz drożdży.

Podpiwek, dzięki swojemu składowi i sposobowi wytwarzania, zawiera spore ilości witamin, w szczególności tych z grupy B (np. biotynę). Wspiera więc pracę układu odpornościowego i nerwowego, a także pomaga trawić tłuszcze. Jednak ze względu na zawartość alkoholu nie należy sięgać po niego często czy regularnie.

