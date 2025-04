Pigwa doskonale wpływa na nasz organizm podczas okresu przeziębień. Doskonale wzmacnia odporność i usprawnia działanie przewodu pokarmowego. Aromatyczna nalewka, sok lub syrop ciekawie komponują się jednocześnie w deserach, jak i daniach wytrawnych. Sprawdź nasze przepisy, jak użyć pigwy, aby cieszyć się nią na dłużej!

Pigwa nalewka: przepis

Oto składniki na nalewkę z pigwy:

4 pigwy średniej wielkości

wódka 40%

cukier

Jak zrobić nalewkę z pigwy?

Duży słoik dokładnie wyparzamy wrząca wodą. Dokładnie myjemy i szorujemy za pomocą szczoteczki wszystkie pigwy. Dokładnie wszystkie kroimy na mniejsze kawałki. Układamy w słoiku jedna po drugiej tak, aby ciasno stykały się i wypełniały całość słoika. Zalewamy wszystko odrobiną wody i czystą wódką. Dosypujemy cukier i zakrywamy pigwy tak, aby nie wystawały końce na powierzchnię. Zakręcamy słoik i wyparzamy przez 30 minut całość. Należy odczekać przynajmniej miesiąc. Następnie odcedzamy całość i przelewamy do butelek. Tak przygotowana nalewka to doskonały dodatek do mięsa lub drinków.

Pigwa sok: przepis

Oto składniki na sok z pigwy:

cytryna

pomarańcza

jabłko

3 pigwy

laska cynamonu

Jak zrobić sok z pigwy?

Kroimy cytrynę i wyciskamy z niej sok. Następnie kroimy pomarańczę w ćwiartki. Jabłko przeciskamy przez sokowirówkę i odciskamy sok. Dokładnie wszystko mieszamy i odstawiamy. Za pomocą blendera miksujemy wcześniej obrane i oczyszczone pigwy. Mielimy dokładnie na gładką masę. Odciskamy z pomocą gazy cały sok od miąższu. Jeżeli sok jest zbyt cierpki, należy dodać odrobinę miodu, według uznania.

Pigwa syrop: przepis

Oto składniki na syrop z pigwy:

400 g pigwy

5 szklanek wody

¾ szklanki miodu

¼ szklanki cukru

Jak zrobić syrop z pigwy?

W dużym rondlu gotujemy wodę wraz z miodem i cukrem. Dokładnie oczyszczamy i obmywamy pigwę. Kroimy na cienkie plasterki. Układamy wszystkie do rondla i gotujemy przez około 40 minut do miękkości. Podczas tego procesu uwolni się smak i aromat owoców. Przygotowujemy sitko i drugi garnek. Odcedzamy cały miąższ i przelewamy do kolejnego garnka. Całość jeszcze podgrzewamy. Możemy dodać odrobinę cynamonu lub kardamonu. Przelewamy do butelek. Tak przyrządzony syrop z pigwy doskonale sprawdza się w okresie przeziębienia.

