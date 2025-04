Lassi to indyjski kojtajl przygotowywany na bazie przypraw, wody, jogurtu i świeżych owoców (mango, truskawek czy cytryn). Tradycyjne lassi ma słonawy smak i jest lekko ostre. To wszystko zasługa przprawy chili dodawanej do koktajlu. Jego współczesna wersja przybrała jednak słodką postać.

Reklama

Ten orzeźwiający napój prosto z serca Azji możesz od dziś szybko przygotować w domu. Zobacz, jak robi to Kasia, i spróbuj sama przyrządzić coś podobnego! Sukces gwarantowany!