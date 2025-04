Szukacie pomysłów na letnie koktajle z parasolką? Spróbujcie przepisów na orzeźwiające drinki z cydrem! Są wyśmienite!



Cydr (in. jabłecznik) to trunek przygotowywany z soku jabłkowego i drożdży, ale bez dodatku cukru. W porównaniu do wina jabłkowego jest napojem o niższej zawartości alkoholu (tylko 2-7%) i o wiele mniej kalorycznym (36 - 42 kcal w 100 ml). Cydr spożywany w niewielkich ilościach jest zdrowy! Ma silne działanie antyoksydacyjne, jest także źródłem potasu, więc dobrze wpływa na pracę mięśni. A co najważniejsze, ma wyśmienity smak!

Zobaczcie zatem kilka przepisów na drinki z cydrem:

Kwitnący sad

Składniki:



50 ml wódki

20 ml miodu

20 ml soku z cytryny

80 ml soku z granatu

Cydr Dobroński

Wykonanie:



Do shakera wypełnionego lodem wlewamy wódkę, sok z cytryny, miód oraz sok z granatu.

Wszystko energicznie wstrząsamy. Przelewamy do szklanki wypełnionej lodem.

Dopełniamy Cydrem Dobrońskim. Dekorujemy owocami grantu i miętą.

Ogórkowy Collins

Składniki:



50 ml ginu

20 ml soku z cytryny

20 ml syropu cukrowego

1 świeży ogórek

Cydr Dobroński

Wykonanie:



Do shakera wypełnionego lodem wlewamy gin, syrop cukrowy oraz sok z cytryny. Wszystko

energicznie wstrząsamy. Przelewamy do szklanki wypełnionej lodem. Dodajemy kilka

plastrów ogórka i uzupełniamy Cydrem Dobrońskim. Dekorujemy ogórkiem i bazylią.

Cider Mojito

Składniki:

40 ml rumu

15 ml syropu cukrowego

1 limonka

8 liści mięty

Cydr Dobroński

Wykonanie:

Do szklanki wrzucamy połówkę limonki pokrojonej w ćwiartki i dodajemy syrop cukrowy.

Całość energicznie ugniatamy muddlerem. Dodajemy liście mięty i zasypujemy

kruszonym lodem. Wlewamy rum i energicznie mieszamy łyżką ( góra dół ). Dosypujemy kruszonego lodu i dopełniamy Cydrem Dobrońskim. Dekorujemy miętą.

Malinowy Collins

Składniki:

50 ml wódki

20 ml syropu cukrowego

15 ml soku z cytryny

8 malin

Cydr Dobroński

Wykonanie:

Do shakera wrzucamy maliny i wlewamy wódkę, syrop cukrowy oraz sok z cytryny. Całość

energicznie ugniatamy muddlerem. Dodajemy lód i energicznie wstrząsamy.

Przelewamy do szklanki wypełnionej lodem i uzupełniamy Cydrem Dobrońskim. Dekorujemy

malinami i miętą.

