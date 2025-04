Dzięki 22 wyśmienitym wariantom napojów, które można dostosowywać i udoskonalać według własnego gustu przy użyciu funkcji CoffeeEqualizer™ Touch+, można spełnić każdą kawową zachciankę.

Reklama

Intuicyjna technologia proponuje indywidualne rekomendacje napojów opierając się wyłącznie na własnych preferencjach użytkownika, co pozwala na wypróbowywanie nowych smaków i możliwości urządzenia.

Philips Domestic Appliances przedstawia dziś po raz pierwszy swój nowy, inteligentny i w pełni automatyczny ekspres Saeco Xelsis Suprema. Saeco to ekskluzywna marka prosto z Włoch, która pisze historię kawy. Od zawsze przykładała wielką wagę do tworzenia wysokiej jakości ekspresów o stylowym wyglądzie, które pozwalają parzyć kawę zgodnie z procesami i technikami wykorzystywanymi przez profesjonalnych baristów.

Sztuka parzenia doskonałego espresso, które każdy doświadczony włoski barista potrafi przygotować instynktownie, doczekała się wielu badań. Ponad 30 lat innowacyjnych działań firmy Saeco, uwieńczonych zostało ponad 100 patentami. Pracownicy Saeco wiedzą, jakiej pasji i kunsztu wymaga zaparzenie idealnej kawy, oraz że rytuał przyrządzania idealnego naparu sprawia niemalże taką samą przyjemność, jak jego wypicie.

W ekspresie Saeco Xelsis Suprema zadbano o całokształt twojego doświadczenia, od ziarna kawy aż po pełną filiżankę, dzięki czemu za każdym razem otrzymasz perfekcyjnie zaparzony napój.

fot. materiały prasowe

Dopracuj napój do perfekcji dzięki personalizacji

Podobnie jak barista, dla którego używane ziarna kawy, pianka na napoju i spełnianie indywidualnych potrzeb kawoszy są źródłem dumy i przyjemności, ty także możesz nauczyć się przyrządzać dla siebie mistrzowską kawę w zaciszu własnego domu.

Niezależnie od wybranej przez ciebie odmiany kawy, innowacyjna technologia BeanMaestro automatycznie dobiera ustawienia zaparzania do użytych ziaren, by wydobyć z nich jak najlepszy smak i aromat. A to jeszcze nie koniec personalizacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi w postaci ekranu dotykowego możesz indywidualnie regulować moc naparu, jego ilość, temperaturę i smak.

System CoffeeEqualizer Touch+ umożliwia nawet ustawienie dowolnej ilości mlecznej pianki. Natomiast wbudowana funkcja CoffeeMaestro oferuje użytkownikom 3 gotowe profile smakowe:

słodki i aksamitny Delicato,

intensywny i aromatyczny Intenso,

mocny i głęboki Forte.

W miarę użytkowania, twój ekspres coraz lepiej cię poznaje. Saeco Xelsis Suprema zapamiętuje przyrządzane dla ciebie kawy, a następnie może indywidualnie rekomendować napoje, proponując nowości na podstawie twojego gustu i preferencji. LatteDuo umożliwia przygotowanie dwóch filiżanek ulubionego napoju jednocześnie, a LattePerfetto zapewnia mleczną piankę o delikatnej, jedwabistej konsystencji.

Rozkoszuj się idealną kawą za każdym razem, bez żadnego wysiłku

Saeco Xelsis Suprema czyści się automatycznie oraz sam aktualizuje swoje oprogramowanie za pomocą wbudowanego łącza Wi-Fi. Innowacyjny system HygieSteam i filtr AquaClean pomagają utrzymywać ekspres w czystości bez żadnego wysiłku, eliminując przykry obowiązek czyszczenia.

HygieSteam automatycznie czyści układ spieniania mleka higienicznym strumieniem pary, usuwając z niego 99,9% mikroorganizmów [1], dzięki czemu ekspres jest w każdej chwili gotowy do przyrządzenia kolejnego napoju.

Filtr AquaClean nie tylko poprawia jakość kawy oczyszczając wodę, ale również zapobiega osadzaniu się kamienia w obiegu, co umożliwia zaparzenie nawet 5000 filiżanek kawy bez usuwania kamienia przy regularnej wymianie filtra [1]. Dzięki temu wszystkiemu ekspres umożliwia rozkoszowanie się idealną kawą za każdym razem, bez żadnego wysiłku.

fot. materiały prasowe

Zaprojektowany z myślą o Twoim stylu życia

Ekspres Saeco Xelsis Suprema został estetycznie zaprojektowany z myślą o miłośnikach kawy i wyposażony w niesamowity kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 7,84 cala, co czyni go niezastąpionym nabytkiem do każdej kuchni.

Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa (z tytanowym frontem) wygląda rewelacyjnie w każdym pomieszczeniu, a przezroczysty pojemnik umożliwia wyeksponowanie wysokogatunkowych ziaren.

Reklama

[1] Przy założeniu, że filtr zostanie wymieniony ośmiokrotnie, według wskazań na urządzeniu. Faktyczna liczba filiżanek zależy od wybieranych wariantów napojów oraz częstotliwości płukania i czyszczenia ekspresu.