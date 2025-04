Jesień to czas kiedy marzy nam się ciepły koc i kubek rozgrzewającej herbaty. Poza tym doprawione miodem i korzennymi przyprawami napary czy owocowe wywary, to najlepszy sposób na kaszel, gorączkę i osłabienie. Oto nasze sprawdzone przepisy na rozgrzewające zimowe napoje.

1. Napar imbirowy z cytryną i miodem!

Jest nie tylko bardzo smaczny i rozgrzewający, ale przede wszystkim jest świetny na przeziębienia i odporność. Przygotowanie tej aromatycznej rozgrzewającej mikstury nie zajmie ci więcej niż 5 minut. Drobno posiekany kawałek imbiru (ok. 5 cm) i kilka plasterków cytryny wrzuć do szklanki. Dodaj pół laski cynamonu, kilka ziarenek kardamonu i gwiazdkę anyżu. Zalej wrzątkiem, a gdy napój odrobinę przestygnie możesz go posłodzić łyżeczką miodu.

2. Zimowa herbata

Naszym ulubionym i sprawdzonym przepisem na rozgrzewającą zimową herbatę jest ta z pomarańczą i przyprawami. Oprócz genialnego smaku, naprawdę niesamowicie pachnie. Imbir rozgrzewa. Cynamon wzmacnia odporność i stymuluje trawienie. Odrobina chilli przyspieszy metabolizm oraz pomoże ci się obudzić. Wspomoże też odchudzanie, dzięki zwiększeniu tempa spalania tłuszczu.

Składniki zimowej herbaty z pomarańczą:

liściasta herbata,

kawałek kory cynamonu,

2-3 ziarnka goździka,

około centymetra korzenia imbiru,

szczypta chilli,

kilka plastrów pomarańczy,

plasterek cytryny.

Do zaparzonej herbaty dodaj przyprawy i zaczekaj kilka minut. Następnie dodaj pokrojone w plastry owoce.

3. Kokosowa czekolada na gorąco z piankami?

Jednym najsmaczniejszych i najmodniejszych ostatnio napojów na jesień i zimę jest kokosowa czekolada na gorąco z piankami oczywiście. Gorące mleko kokosowe, w którym przeplatają się dwa rodzaje czekolady – mleczna oraz gorzka. Cudowny aromat, zniewalający smak i kojące rozgrzanie. A do tego oczywiście pianki, które idealnie dopełniają napój. Jak ją przygotować?

Składniki (na 2 porcje):

puszka mleka kokosowego (400 ml)

200 g czekolady (gorzkiej i mlecznej w proporcjach wg uznania – u mnie pół na pół)

pianki

Przygotowanie:

W rondelku umieszczamy mleko i posiekaną czekoladę. Podgrzewamy na małym ogniu do całkowitego rozpuszczenia, regularnie mieszając – musimy uzyskać gładką, aksamitną masę.

Przelewamy do kubków, dekorujemy piankami.

4. Mors żurawinowy?

Ten rozgrzewający zimowy napój wywodzi się z krajów skandynawskich. Najczęściej przygotowuje się go z żurawiny lub borówek, znanych ze swoich właściwości antybakteryjnych. Jak go przyrządzić? Jagody i cukier w proporcjach 3:1 umieszczamy w garnku i rozcieramy blenderem. Następnie zalewamy zimna wodą i podgrzewamy, doprowadzając do wrzenia. Na koniec przecedzamy wywar. Jest naprawdę świetny!

5. Nie zapomnij o przekąsce!

