Nalewka malinowa



Nalewka malinowa to bardzo dobry środek napotny, zwłaszcza przy stanach gorączkowych, w anginie, grypie, przeziębieniach.

Jeden litr naturalnego soku malinowego należy połączyć z pół litrem spirytusu i z pół litrem dżinu. Po dodaniu do tego pół kilo miodu całość trzeba dokładnie wymieszać i odstawić na minimum dwa tygodnie. Spożywać najlepiej w następujących proporcjach: trzy łyżki stołowe nalewki wlewamy do szklanki ciepłego naparu z kwiatostanu lipy i po wymieszaniu możemy powoli popijać.

Nalewka z bzu czarnego



Nalewka z bzu czarnego jest skuteczna w leczeniu przeziębień i gorączki, łagodzi ból i wykazuje właściwości przeczyszczające, a antocyjany znajdujące się w owocach bzu czarnego chronią układ krwionośny.

Składniki: Jeden kilogram dojrzałych owoców bzu czarnego, jeden litr spirytusu, 30 dag cukru, pół litra wody przegotowanej. Najpierw należy dokładnie owoce przepłukać, oczyścić i osączyć, następnie wsypać do odpowiednio dużego słoja i zalać alkoholem. Następnie słój umieszczamy w ciepłym, zaciemnionym miejscu i po miesiącu owoce trzeba przefiltrować.

Przygotowujemy syrop gotując wodę z cukrem, po czym syrop należy przestudzić, połączyć z alkoholem i odstawić. Po dwóch tygodniach całość przefiltrować i rozlać do butelek, dokładnie zakręcić i postawić w ciemnym, dość chłodnym miejscu na okres trzech miesięcy. Po tym czasie nalewka jest gotowa do spożycia.

Nalewka na jarzębinie



Nalewka na jarzębinie: pożyteczna zwłaszcza w chorobach pęcherzyka żółciowego, nieżytach jelit, biegunkach, w odtruciach wątroby, a jej szczególnie cenną właściwością jest zawartość dużej ilości karotenu.

Składniki: 50 dag owoców jarzębiny, 5 suszonych daktyli, 20 rodzynek, litr czystej wódki, 200 ml koniaku, 5 łyżek cukru. Najpierw starannie owoce myjemy, usuwając szpilki, po czym dodajemy koniak, cukier i pół litra wódki. Po wymieszaniu naczynie stawiamy w ciepłym miejscu. Po 20 dniach należy zlać alkohol, natomiast owoce zalać pozostałym pół litrem wódki i odstawić na dwa tygodnie. Następnie owoce należy przecedzić i dolać wcześniej zlany alkohol, po czym odstawić naczynie na dwa tygodnie, przefiltrować, rozlać do butelek i umieścić je w chłodnym miejscu na pół roku.

